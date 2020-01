Zhaire Smith des Sixers souffre d’une entorse de la cheville gauche, dehors pour le reste du match

Samedi soir était censé être une soirée joyeuse pour le jeune gardien des Philadelphia 76ers Zhaire Smith. Une opportunité s’était ouverte pour lui avec la malheureuse blessure de Josh Richardson et Smith a été appelé pour la profondeur et pour avoir une opportunité après avoir travaillé dur dans la Ligue G toute la saison.

Les Sixers ont ensuite demandé à Smith de faire ses débuts dans la saison et cela a duré trois minutes. Smith s’est blessé à la cheville, est parti avec précaution, et l’équipe a ensuite annoncé qu’il serait absent pour le reste de la rencontre avec les Lakers de Los Angeles. Il a terminé avec un rebond à son actif.

Smith n’a joué que six matchs dans sa saison recrue après avoir subi une fracture de Jones pendant l’intersaison, puis une réaction allergique l’a empêché de rester encore plus longtemps. Les Sixers l’ont ensuite envoyé dans leur filiale, les Delaware Blue Coats, dans l’espoir de le développer et il a travaillé dur pour faire ses débuts dans la saison samedi. C’est dommage de le voir se terminer si vite et pour lui, l’espoir est que ce n’est pas grave.

Les Sixers détiennent une mince avance de 50-47 sur les Lakers au deuxième trimestre.

