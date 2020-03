Zhaire Smith détaille le processus de développement, en adoptant une approche à long terme

Le jeune attaquant des 76ers de Philadelphie, Zhaire Smith, a eu du mal au début de sa carrière en NBA. Après avoir été sélectionné 16e et acquis par les Sixers le soir du repêchage en 2018, il a eu beaucoup de difficultés à gérer.

Il a raté tous les matchs sauf six de sa saison recrue après une fracture de Jones et une réaction allergique, puis les Sixers ont sélectionné Matisse Thybulle lors du repêchage de 2019. Tout cela lui a presque assuré une place dans la Ligue G avec les Delaware Blue Coats malgré ses espoirs et ses souhaits de faire partie de la rotation de l’équipe.

Malgré tout cela, il comprend ce qu’il doit faire pour réussir et c’est de travailler dur en G League avec l’entraîneur Connor Johnson et il aura bientôt sa chance avec les Sixers.

“Je pense qu’il a une bonne tête sur les épaules et il voit à long terme ce qu’il faut et à quel point il est bondé là-haut”, a déclaré Johnson. “Je pense qu’il a eu une bonne résurgence ces derniers temps. Il y a eu un mois au milieu de la saison où il a joué un match avec nous, puis est allé là-bas et a joué un peu et il lui a fallu un peu pour se remettre les pieds sous lui ici au point où il fait des tirs comme il l’a fait lors des deux derniers matchs et en arrivant à la jante. »

À sa deuxième saison dans la ligue, Smith a joué presque tout au Delaware avec sept matchs à Philadelphie. Il vient de terminer un match dimanche où il a marqué 24 points lors du tir à 10 contre 12 dans la défaite des Blue Coats face au Lakeland Magic.

“Ce n’est qu’un processus”, a déclaré Smith. “Ce n’est que ma deuxième année à jouer aux 2 gardes, donc je ne fais que grandir dans le développement et regarder beaucoup de films et voir où je fais des erreurs et apprendre d’eux.”

C’est quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas Smith. Il a joué en avant et au centre à Texas Tech, donc ce n’est que la deuxième année qu’il joue sur le périmètre. Tout cela est un énorme ajustement pour la perspective de 6 pieds 3 pouces et c’est pourquoi ce sera une approche à long terme.

“En grandissant, j’étais un 4”, a-t-il expliqué. «Alors, habituez-vous à ce garde. Tout cela est bon pour moi et je suis juste béni d’être dans cette situation. Je n’ai jamais vu cela venir. Pour jouer au 4 à l’université et avoir l’occasion d’entrer dans la ligue et de se développer, on ne peut rien demander de mieux. »

Après un début de saison difficile, Smith l’a repris et il a le vote de confiance de Johnson, qui est un prolongement de l’entraîneur Brett Brown de Philadelphie.

“Je pense qu’il le tire à un rythme élevé”, a ajouté Johnson. «Avant de prendre ce mois de congé, il tournait à 40%. Les deux premiers matchs, il a disputé 1 pour 7 et 1 pour 5 et si vous vous en êtes débarrassé, ses chiffres ont été vraiment bons. Chaque jeu à faible volume, il tire un pourcentage élevé et c’est exactement ce qui va se traduire. ”

.