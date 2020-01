Zhaire Smith discute du changement de numéro, de ce que Kobe Bryant signifiait pour lui

La perte de Kobe Bryant a envoyé des ondes de choc dans toute la ligue alors que les joueurs ont commencé à discuter des changements d’uniformes. Cela signifie que tous les joueurs portant le maillot numéro 8 ou 24 veulent changer leur numéro pour honorer The Mamba.

Le gardien des Brooklyn Nets Spencer Dinwiddie a récemment changé son numéro de 8 à 26 en l’honneur de la légende et il a commencé quelques changements dans la ligue. Le gardien des 76ers de Philadelphie, Zhaire Smith, avait porté le numéro 8 pour commencer sa carrière, mais il va maintenant changer son numéro également.

Smith a porté le numéro 7 lors de la victoire émotionnelle de 115-104 de mardi contre les Golden State Warriors et c’est parce qu’il ne veut plus porter de 8 en l’honneur de Bryant.

“J’y pensais du jour au lendemain quand c’est arrivé”, a-t-il dit. “Puis aujourd’hui, j’ai juste décidé de le changer pour l’honorer.”

Smith portait le numéro 2 quand il était au collège à Texas Tech, mais ce numéro est retiré par Philadelphie en raison de Moses Malone, donc il en portait 8 pour honorer Bryant.

“Oui, je l’ai fait”, a-t-il dit. «Predraft, je voulais vraiment que 2 sortent de Tech, mais c’est retiré. Ensuite, j’ai découvert que 8 était disponible et j’ai dit “Oh, c’est Kobe”, alors je l’ai fait pour lui. “

Smith a eu un voyage intéressant pour arriver à ce point après avoir subi une fracture de Jones, puis une réaction allergique qui l’a tenu à l’écart pour tous, mais six matchs dans sa saison recrue et il a ensuite passé la majeure partie de la saison en G League. Mardi n’était que son deuxième match de la saison pour les Sixers et il a discuté de ce voyage après le match après avoir marqué trois points en 9:48.

“Je suis juste un étudiant du jeu”, a-t-il poursuivi. «Je viens d’apprendre et de m’améliorer. Une fois que je suis ici, continuez à apprendre. J’ai beaucoup d’avance sur moi, alors je suis simplement un étudiant du jeu. »

En utilisant Bryant comme exemple et l’éthique de travail qu’il a montré pour aller de l’avant, Smith dit qu’il veut continuer à avancer comme ça en tant que joueur.

“Oh oui, très certainement,” dit-il avec un sourire. «Surtout en été, je pense avoir entendu une histoire sur la façon dont il était constamment au gymnase. Probablement depuis 6 heures du matin, je suis rentré chez moi, je suis revenu, alors j’ai essayé de le faire pendant une journée, mais mon corps était mort, donc je ne l’ai plus jamais refait. »

Smith a confirmé qu’il portera le numéro 5 pour le reste de la saison, mais il n’y avait pas de signification particulière derrière le numéro. Il a maintenant son idole qui le regarde et le regarde alors qu’il continue de revenir d’un cauchemar d’une saison recrue et a mis son empreinte sur la ligue.

.