Zion Williamson a Hall of Fame, potentiel MVP

Le premier choix au repêchage général, Zion Williamson, a déjà bâti une solide base de fans en NBA, mais il ne pourrait pas y avoir de plus grand fan au sein de sa propre équipe que le vétéran tireur d’élite JJ Redick. Le tireur d’élite des Pélicans de la Nouvelle-Orléans a participé à Get Up d’ESPN mardi, louant le potentiel de Williamson et exprimant son optimisme pour ce qu’il est capable de réaliser sur la route.

“Un joueur par excellence de la NBA, la première équipe d’étoiles de la NBA, un Temple de la renommée et un gars qui mène les équipes aux championnats”, a déclaré Redick. “Je pense que c’est son plafond. Il n’a même pas vraiment frôlé la surface, et à mesure que son niveau de compétence évolue, que le jeu ralentit un peu pour lui, il va être encore meilleur, ce qui est effrayant, c’est sûr. “

Williamson n’a joué que 19 matchs dans sa jeune carrière NBA après avoir raté la première moitié de la saison avec un ménisque déchiré. Malgré la petite taille de l’échantillon, il a déjà un jeu intérieur qui surpasse celui du MVP en titre Giannis Antetokounmpo et de l’emblématique Shaquille O’Neal dans leurs meilleures saisons.

La recrue de Pelicans, âgée de 19 ans, affiche une moyenne de 23,6 points et 6,8 rebonds, tirant 58,9% du sol. Il a également converti 50% ou plus de ses buts sur terrain lors de 17 de ses 19 premiers matchs en NBA.

Son tir à 3 points est encore loin d’être une arme, mais il est indéniable que cela pourrait changer dans quelques années.

Williamson est athlétique, fort et ne craint pas les grands moments – toutes les vertus que Redick voit se traduire par tous les types d’accolades personnelles et, éventuellement, de championnats.