Zion Williamson à propos des réflexions pré-négociation sur Anthony Davis

Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont subi des changements drastiques avant le début de la saison 2019-2020 de la NBA en octobre. L’équipe a apporté le nouveau visage de la franchise en remportant le tirage au sort NBA et en sélectionnant Zion Williamson avec le choix global n ° 1.

Cette victoire majeure pour la Nouvelle-Orléans a été suivie du commerce le plus important de l’histoire de l’équipe, les Pélicans envoyant la superstar Anthony Davis aux Lakers de Los Angeles en échange de Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart et plusieurs choix de repêchage.

Williamson et Davis, qui auraient pu devenir l’un des meilleurs duos de la NBA, n’ont jamais été coéquipiers avec les Lakers et les Pélicans arrachant le blockbuster quelques jours avant le repêchage. Cependant, une fois que la Nouvelle-Orléans a remporté le tirage au sort en mai, Zion savait où il allait, et cela lui a fait penser à faire équipe avec Davis.

“Ouais, j’y ai pensé un peu”, a déclaré Williamson à propos de l’idée de jouer avec Davis avant l’échange. «Je n’allais pas trop y penser. Nous ne savions pas s’il reviendrait ou non, alors ce n’est pas arrivé. Il n’y avait donc pas grand-chose à penser. “

Bien que le jumelage de Williamson et Davis n’ait jamais abouti, le commerce semble avoir fonctionné pour les deux joueurs malgré tout. Davis est en lice pour le joueur défensif de l’année de la NBA tout en aidant les Lakers les mieux classés à dominer la Conférence de l’Ouest tandis que Zion devient rapidement la superstar que tout le monde attendait de lui et créant un duo dynamique avec Ingram dans le processus.

Après que les Lakers aient pu tirer le meilleur parti de Zion et de la compagnie mardi soir au Staples Center, Davis a parlé de jouer contre le nouveau visage de la franchise Pelicans.

“C’était amusant. Je veux dire que c’est un grand joueur », a déclaré Davis à propos de Williamson. «Il a un premier pas rapide, très explosif. Deuxième saut, il était incroyable. Il y a eu des moments où nous avons essayé de le salir quand il est arrivé près de nous, ou il avait un lay-up ou un dunk facile, et il a fait des lancers francs. Il va continuer à aller de mieux en mieux. Évidemment, c’est sa première année, et ils se battent pour une place, mais avec le temps, il aura plus d’expérience avec le jeu, il ira bien. “

Davis et Williamson ont réalisé de solides performances mardi soir à Los Angeles. L’attaquant recrue des Pélicans a terminé avec 29 points tandis que la superstar des Lakers a ajouté 21 points, 14 rebonds et six blocs à la feuille de statistiques.