Zion Williamson domine la NBA comme si c’était juste une autre ligue de basket-ball

Zion Williamson écrase physiquement les joueurs de la NBA de la même manière qu’il a fait les joueurs des collèges de la même manière qu’il a fait les joueurs du secondaire. Neuf jeux dans sa carrière professionnelle, à 19 ans, Williamson change la façon dont nous imaginons le joueur de basket parfait. Bien qu’il soit sorti d’un ménisque déchiré, il skie déjà et muscule à travers les poitrines d’hommes adultes qui ont travaillé toute leur vie pour arriver en NBA.

Williamson ne fait que commencer, mais il doit déjà voir la télévision.

Alors, comment Williamson a-t-il vraiment été bon?

Williamson a été toutes sortes d’incroyables, surtout lorsque sa blessure au ménisque, son âge et la pression du monde entier pour produire instantanément sont pris en compte. En neuf matchs, il a marqué 21 points par match sur 58% des tirs, avec huit rebonds et deux passes décisives. , un vol et trois revirements en 27 minutes.

Ce n’est pas non plus tous les chiffres pour Williamson. Il aide une équipe de la Nouvelle-Orléans en difficulté à gagner des matchs. Lorsque Williamson joue, les Pélicans surclassent les adversaires de 15,2 points pour 100 possessions. Dans le cas contraire, ils sont surclassés de 3,3 points pour 100 possessions. C’est le type d’impact qu’un joueur All-NBA fait. Les Pels sont 5-4 depuis que Williamson a fait ses débuts. Ils avaient 18-27 ans.

Comment Williamson a-t-il réussi?

Williamson a incendié les défenseurs de la NBA de la même manière qu’il a joué toute sa vie. Il est si fort qu’il a réussi à arracher le ballon des mains d’adversaires inattendus (même Giannis Antetokounmpo) et à le prendre dans l’autre sens. Hors des dribbles de puissance, il est capable de rester fort sur son côté gauche, d’absorber le contact et de placer le ballon comme si personne n’était là pour essayer de l’arrêter. Il termine les dunks sur le dessus de la défense et propulse son corps de 285 livres à travers la voie.

Il ne prend pratiquement pas de tirs à trois points après avoir terminé 4 sur 4 lors de son premier match. Il n’en a même pas fait depuis cette nuit-là. Mais cela n’a pas d’importance.

Lors de son neuvième match contre les Blazers, avec 7 ‘Hassan Whiteside gardant la jante, Williamson a décroché 31 points en carrière. Il a réalisé 10 coups sur 17, tous à l’intérieur de la peinture. Il a posté Carmelo Anthony, a sauté par-dessus Whiteside pour des retraits et a appelé des lobs au-dessus de la tête de Trevor Ariza.

Williamson n’a peur de personne.

Regardez le tableau des plans de Williamson

La meilleure façon de décrire Williamson à quelqu’un qui ne sait pas ce qu’il fait est de leur remettre ceci:

Je ne sais toujours pas comment analyser cela. La sélection de plans de Williamson est déjà presque parfaite. Presque tous ses clichés viennent à l’intérieur de la peinture – l’endroit le plus difficile possible pour obtenir un aspect propre, mais le plus précieux. Bien sûr, il ne réalise que 60% de ses tirs sur la jante, ce qui correspond à la moyenne de la ligue. Mais ce nombre est appelé à augmenter à mesure qu’il reprend ses forces et s’adapte à la NBA.

Il n’a pas encore pris un tir long à deux points, et il a essayé 10 trois points. Il ne tire pas beaucoup de trois, mais cela ne signifie pas qu’il n’est pas un attaquant NBA moderne idéal.

Y a-t-il un précédent historique pour ce que fait Williamson?

Je veux dire, à peine.

Son 31 passes de neuf rebonds à cinq passes décisives en 28 minutes était le premier match du 30/5/5 par une recrue qui a joué moins de 30 minutes depuis 1966.

Il est également devenu le cinquième recrue au cours des 10 dernières années à obtenir 30 points lors de l’un de ses 10 premiers matchs. Il est le choix n ° 1 le plus rapide pour le faire depuis Allen Iverson.

Il est la troisième recrue de l’histoire avec sept matchs de 20 points lors de ses 10 premières apparitions. Les deux autres? Grant Hill et Shaquille O’Neal. Oh, et il a encore un autre match pour atteindre huit.

Est-il mauvais à quelque chose?

Sûr. Il a 19 ans et 243 minutes dans sa carrière de basket-ball professionnel. Tout n’a pas été parfait. Son taux de roulement est élevé, son taux de trois points a chuté et il tire à seulement 61% de la ligne des lancers francs. Il se perd également sur la défensive. Cela va lui prendre du temps pour apprendre le rythme de la NBA et savoir où il doit être et quand.

Mais ce gars-là est déjà une terreur absolue, même s’il n’est pas bon au tir. Son jeu rappelle le début d’Antetokounmpo, sauf que même il n’était pas aussi bon, aussi rapidement.

Où va Williamson d’ici?

Oh, bon seigneur, qui sait. Il va aller mieux, c’est sûr. On devrait s’attendre à ce qu’il connaisse des hauts et des bas à la fin de son année recrue et que l’équipe essaie de se qualifier pour les séries éliminatoires. L’équipe est à 4,5 matchs derrière les Grizzlies de Memphis pour la tête de série no 8.

Mais cette saison n’a pas autant d’importance que la suivante. Que se passe-t-il si Williamson tire mieux depuis la ligne des lancers francs? Que se passe-t-il si son tir s’étend jusqu’à la ligne des trois points? Que se passe-t-il si son QI défensif rattrape son athlétisme unique?

Cela semble que Williamson est à seulement 70 pour cent de sa capacité physique après la blessure. Il va aller mieux et il est déjà génial.