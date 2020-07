Zion Williamson et d’autres joueurs qui se sont démarqués avant le 20

Le 6 juillet 2000, le spectaculaire Salisbury est venu au monde Zion Williamson, l’un des joueurs qui a soulevé le plus de battage médiatique dans l’histoire de la compétition, probablement celui qui le plus après James Lebron et que dans ses premiers mois en tant que joueur, il commence à démontrer pourquoi.

Sion est une véritable bête de la nature qui, en tant que Duc Il se démarquait déjà au-dessus de tous les autres, mais il devait le prouver dans la meilleure ligue du monde. Il y a des grands noms qui ont mis du temps à se démarquer, mais il nous restera 5 joueurs qui ont réussi à se démarquer en NBA avant la star des Pélicans

1. LeBron James

Il était l’homme auquel nous le comparions en termes de battage médiatique et bien sûr il devait l’être. « The King » a eu 20 ans lors de sa deuxième saison, mais il avait déjà battu des records précoces à cet âge.

Il était le plus jeune joueur à marquer 30 et 40 points en un match, le plus jeune à marquer 100 points. Il était également le plus jeune joueur aux côtés de Robertson, Jordan et Tireke Evans avec une moyenne de 20 points, 5 rebonds et 5 passes décisives en une saison. Un vrai non-sens puisqu’il était très jeune pour un homme qui était déjà une star depuis le lycée.

2. Kobe Bryant

Le « Black Mamba » n’a même pas eu besoin de passer par l’université, car elle est venue directement à la NBA à l’âge de 18 ans du Lower Merion Institute de Philadelphie. L’homme qui donne l’image au logo de la NBA, Jerry West, a réalisé l’un des plus grands succès d’un transfert dans l’histoire de la compétition.

Le directeur général des Lakers de l’époque savait que les Hornets avaient sélectionné un joueur au potentiel énorme au 13e rang et l’avait échangé contre Vlade Divac. Le reste appartient à l’histoire.

Lors de sa première saison, Kobe avait beaucoup à apprendre, il ne s’est donc pas démarqué, même s’il a remporté le concours de mathématiques. Cependant, à sa deuxième chance et toujours à 19 ans, il a commencé à être considéré comme un joueur spécial par tout le monde. Il était le plus jeune joueur à être un All-Star et était vraiment important pour une équipe qui a atteint la finale de la conférence.

3. Kevin Durant

Recrue de l’année, l’un des plus jeunes joueurs de l’histoire à marquer en moyenne plus de 20 points en une saison et à diriger son équipe en marquant en une année complète. Il partage également l’honneur d’être, avec LeBron, le plus jeune homme à avoir marqué 30 points dans un match.

Durant s’est démarqué dès son plus jeune âge où il a été l’un des meilleurs de l’histoire: dans les statistiques de pointage. Un adolescent maigre qui a montré dès le premier instant que la ligue n’était pas trop grande pour lui.

4. Kevin Garnett

« The Big Ticket » est devenu le moment où il est entré sur un terrain de la NBA, le plus jeune joueur de l’histoire qui avait fait ses débuts dans la meilleure ligue du monde. Garnett se qualifierait l’année où il a eu 20 ans pour les Timberwolves en séries éliminatoires pour la première fois de l’histoire, ce qui était déjà un jalon.

De plus, l’un des meilleurs attaquants de puissance de l’histoire a également réussi à être All-Star cette saison et a joué un rôle très décent dans les séries éliminatoires tombant devant le champion: Les Rockets of Hakeem Olajuwon.

5. Dwight Howard

Le centre a été un autre des projets les plus passionnants de ce siècle. Choisi par l’Orlando Magic au premier rang par une équipe installée au puits du classement NBA, mais qui a réussi à déboucher sur une finale en quelques années.

Howard était le plus jeune joueur de l’histoire à avoir réussi un double-double en une saison et le plus jeune à marquer 20 rebonds en un match. Sa carrière a stagné alors que son physique le quittait, mais « Superman » est devenu le 5 dominant du siècle après Shaquille O´Neal.