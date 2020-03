Zion Williamson et Giannis Antetokounmpo parmi les joueurs de la NBA donnant de l’argent aux employés de l’aréna

Plus que les joueurs ou les fans, peut-être que les personnes les plus touchées par la suspension de la NBA en raison de la propagation du coronavirus sont les travailleurs de l’arène qui seront sans emploi pendant au moins 30 jours.

Même si quelques propriétaires d’équipe se sont mobilisés pour s’engager envers ces travailleurs, beaucoup ne l’ont pas fait, ce qui a conduit des joueurs comme Giannis Antetokounmpo et Zion Williamson à faire leurs propres déclarations.

Antetokounmpo, Kevin Love et Blake Griffin ont tous promis 100000 $ pour aider les travailleurs de l’aréna touchés par le hiatus, le propriétaire de Milwaukee Bucks Marc Lasry étant le seul des trois propriétaires de l’équipe à s’engager à égaler le don de leurs joueurs. Williamson, en revanche, s’engage à couvrir à lui seul tous les employés de l’aréna du Smoothie King Center pendant les 30 prochains jours.

Love a été le premier joueur à le faire, affirmant que des pandémies comme celle-ci vont au-delà d’une simple crise de santé car elles affectent tous les aspects de la vie quotidienne, via Instagram:

Griffin a très vite emboîté le pas, s’engageant à égaler le don de Love aux travailleurs de Little Caesars Arena, via Twitter:

retour à vous. suit juste le costume https://t.co/eQHrdodond

– Blake Griffin (@ blakegriffin23) 13 mars 2020

Antetokounmpo est venu ensuite, disant que c’est une situation plus grande que le basket-ball en faisant un don de 100 000 $ aux employés du Forum Fiserv, via Twitter:

C’est plus grand que le basket! Et pendant cette période difficile, je veux aider les gens qui me facilitent la vie, celle de ma famille et celle de mes coéquipiers. Ma famille et moi nous engageons à faire un don de 100 000 $ au personnel du Forum Fiserv. Nous pouvons surmonter cela ensemble! 🙏🏽

– Giannis Antetokounmpo (@ Giannis_An34) 13 mars 2020

Enfin, Williamson est intervenu avec le geste le plus grandiose de tous, faisant référence au sort des travailleurs du Smoothie King Center qui ne sont toujours pas complètement remis de l’ouragan Katrina et de la résilience de la ville, via Instagram:

Ces quatre joueurs ont fait un grand sacrifice dans cette situation, reconnaissant qu’ils ont plus qu’assez d’argent pour traverser cette crise. Pendant ce temps, ceux qui travaillent à chaque événement dans ces arènes peuvent ne pas avoir les moyens de passer 30 jours sans chèque de paie.

Bien qu’il soit légèrement décevant de voir les propriétaires de ces équipes ne pas intensifier, il y a une doublure argentée avec les joueurs qui font tout ce qu’ils peuvent. Peut-être que plus de joueurs et d’équipes poursuivront cette tendance au cours des 30 prochains jours.