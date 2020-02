Zion Williamson et Ja Morant sont passés de coéquipiers de l’AUA de Caroline du Sud à des stars de la NBA – The Athletic

Les Hornets de Caroline du Sud venaient de vaincre l’une des meilleures équipes du pays lors d’un tournoi de l’AUA dans le Kentucky et ont décidé de célébrer la meilleure façon dont ils savaient comment: faire une collation. Les joueurs se sont précipités de leur chambre d’hôtel à une station-service à côté pour trouver les meilleures options de malbouffe. Devontae Shuler et Zion Williamson ont été les deux derniers à vérifier, et après que Shuler ait payé son Kit Kat et sa Powerade bleue, il avait un message pour la femme derrière le comptoir.

«Je viens de dire à la dame:« Vous nous voyez? Souvenez-vous de nos visages parce que nous allons être un gros problème un jour. »Et nous avons juste commencé à rire», se souvient Shuler, un jeune gardien d’Ole Miss, lors d’une interview téléphonique. “Nous l’avons en quelque sorte prédit.”

Shuler avait tendance à faire partie d’un groupe spécial à l’été 2014, mais il n’aurait pas pu prévoir que Williamson, alors recrue explosive avec le rebond du propulseur à réaction, deviendrait le numéro 1 du projet cinq ans plus tard. . Ou que le meneur de jeu …

