Zion Williamson et une démonstration de puissance qui fait rêver les Pélicans

Zion Williamson Il continue de surprendre le sien et les étrangers avec sa formidable capacité à faire des chiffres et à diriger le Pélicans de la Nouvelle-Orléans. La Louisiane soupire émue par l’influence de la recrue, qui enchaîne devant les Golden State Warriors son huitième match consécutif marquant plus de 20 points, marquant 28 et capturant 7 rebonds. Des mouvements incroyables qui ont laissé un homme qui rend plausible de penser aux combats de pélicans jusqu’à la fin pour la huitième place des séries éliminatoires dans la Conférence de l’Ouest.

8e match suivi de 20 points et plus @ Zionwilliamson lors de la victoire des Pélicans hier soir contre Warriors: 28 PTS et 7 REB #NBARooks x #WontBowDown pic.twitter.com/RYW7lt5Pzy

– NBA Espagne (@NBAspain) 24 février 2020

