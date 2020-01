Zion Williamson explose pour 17 points consécutifs au 4e quart

Lors des trois quarts contre les Spurs mercredi, Zion Williamson ressemblait à un homme aux prises avec ses débuts en NBA après avoir raté plusieurs mois avec une blessure au genou.

Ensuite, tout cela est devenu vide de sens en trois minutes.

Williamson était plus chaud qu’un chalumeau au quatrième quart, marquant 17 points consécutifs en trois minutes. Il a réussi ses quatre tentatives de trois points après n’avoir jamais frappé plus de deux à Duke.

Et il a établi toutes sortes de records dans le processus. Il est devenu la première recrue depuis Jake Layman en 2016 à marquer 17 points en un quart. Il est devenu le premier joueur à aller 4-en-4 à partir de la gamme de trois points dans ses débuts.

Bien que cela ait finalement été une perte alors que les Spurs ont absorbé la course et ont repoussé avec l’un des leurs, ce fut un début aussi mémorable que dans la NBA depuis des années. Cela a préparé le terrain pour ce que les pélicans pourraient devenir dans les semaines et les mois à venir cette saison. Et cela a donné aux fans de la Nouvelle-Orléans le spectacle qu’ils attendaient depuis des mois.

.