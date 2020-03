Zion Williamson: “Je n’ai aucune relation avec LeBron”

Pélicans de la Nouvelle-Orléans et les Lakers de Los Angeles affronteront ce matin pour la troisième et dernière fois (à l’exception de ce qui pourrait se produire dans des éliminatoires hypothétiques) dans la saison régulière actuelle de la NBA. Ce jeu, en plus de la morbidité de toute la controverse survenue lors du transfert d’Anthony Davis, est l’une des plus attendues chez les fans par le duel Zion Williamson vs LeBron James.

Depuis avant d’apparaître au repêchage et d’être plus tard choisi par les Pélicans, Zion était déjà appelé «le nouveau LeBron» pour ses incroyables capacités athlétiques lorsqu’il jouait au basket. Cela a formé une nouvelle rivalité sur laquelle Williamson lui-même a parlé, qui voulait minimiser le problème:

“Je n’ai jamais eu de conversation avec LeBron. En fait, je n’ai aucune relation avec lui. Je suppose que nos chemins ne se sont pas croisés. Je ne pense pas qu’il y ait une rivalité entre lui et moi.”

Il y a 23 ans à 19 ans, Kobe a affronté un MJ de 35 ans. Ils ont tous deux combiné pour 69 points.

Hier soir, un Zion de 19 ans a affronté un LeBron de 35 ans.

Ils ont tous deux combiné pour 69 points. pic.twitter.com/fsk04VxFZZ

– MJs GOAT (@MjsGoat) 26 février 2020

Cette attitude de LeBron James vis-à-vis de la recrue NOLA n’a pas été vue, cependant, avec Ja Morant de Memphis Grizzlies, qui a été félicité après son grand match dans la victoire de l’aube passée. Les mots du «roi» à la recrue étaient les suivants: «Pour tout ce dont vous avez besoin, je serai à la fois sur et hors du terrain.

Bien qu’il s’agisse d’un simple jeu entre Lakers et Pélicans, la morbidité a augmenté ces derniers jours. Zion et LeBron seront les principaux protagonistes du duel de ce soir.

.