Zion Williamson lance ses baskets inspirées de Thanos

La recrue vedette des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Zion Williamson, a déclaré officiellement que Thanos était son personnage préféré des Avengers: Infinity War and Endgame.

Dans leur match contre les Portland Trail Blazers vendredi soir, il a secoué la Jordan XXX4 inspirée de Thanos.

Zion Williamson se réchauffe dans une nouvelle Jordan XXX4 à Portland! #NBAKicks pic.twitter.com/KMKdCJ2CED

– NBA KICKS (@NBAKicks) 22 février 2020

Williamson a définitivement joué comme Thanos aux Blazers vendredi soir. Il a obtenu le meilleur score pour la Nouvelle-Orléans avec 25 points en route vers une victoire sur route nécessaire de 128-115. Le 2019 no. 1 choix au total est allé à 10 sur 17 du terrain et a ajouté quatre rebonds, trois passes décisives et un vol en 29 minutes.

Zion Williamson n’a rien de moins spectaculaire depuis qu’il a fait ses débuts en NBA le mois dernier. Bien qu’il n’ait joué que 11 matchs, il montre pourquoi il est devenu un espoir si convoité en entrant dans la ligue.

Au cours de son premier mois d’action en NBA, Williamson affiche en moyenne 22,4 points, 7,2 rebonds et 2,3 passes décisives, tout en tirant à 57,8% sur le terrain et 63,6% sur la ligne de lancer libre.

Les Pélicans ont commencé la saison horriblement avec leur premier choix global mis à l’écart en raison d’une blessure au genou. Cependant, la Nouvelle-Orléans a commencé à choisir son jeu à la mi-décembre, et les débuts de Williamson n’ont fait que revigorer encore plus le jeune groupe.

Maintenant, avec la victoire sur Portland, les Pélicans se déplacent à moins d’un demi-jeu derrière les Blazers et les San Antonio Spurs, qui sont respectivement 9e et 10e de la course éliminatoire de la Conférence Ouest. Cependant, ils sont toujours quatre matchs en dessous du 8e tête de série des Memphis Grizzlies, qui sont menés par no. 2 choix au total Ja Morant.

Cependant, les pélicans sont encore très proches. Et s’ils continuent sur leur lancée avec leur recrue vedette en tête, il est difficile de compter cette équipe de la Nouvelle-Orléans.