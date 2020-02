Zion Williamson mène les Pélicans à la victoire contre les Warriors, 115-101

Alors que les Pélicans de la Nouvelle-Orléans poussent vers une fin de séries éliminatoires, les Golden State Warriors étaient les prochains à essayer de jouer le spoiler.

Les Warriors ont connu des difficultés tout au long de la saison. Pourtant, contre les Pélicans, les Dubs ont pris une avance précoce. Damion Lee a marqué 15 de ses 22 points, un record de Golden State, dans la période d’ouverture sur six des huit tirs depuis le terrain. Lee a réussi à renverser quatre points à trois points tôt, donnant à Golden State une avance de 33-29 au premier quart.

Les Warriors sont entrés dans les vestiaires avec un avantage de 56-46 à la mi-temps. Cependant, lorsque la seconde moitié a commencé, les Pélicans ont pris le relais.

Les Warriors étaient non seulement sans Stephen Curry et Klay Thompson, car Marquese Chriss et Draymond Green ont été exclus en raison de blessures, et les Pélicans en ont profité.

Jrue Holiday a dévoilé la jeune rotation des Warriors, ralentissant et contrôlant le jeu en seconde période. Holiday a terminé le match avec près d’un triple-double, totalisant 23 points, 15 passes et sept rebonds. Le produit de l’UCLA a ajouté 21 de ses points et 12 passes décisives en seconde période.

Les Pélicans ont scellé leur victoire de retour en deuxième mi-temps, 115-101 avec le jeu vétéran de Holiday et l’impact de Zion Williamson.

L’expérience Zion Williamson

Le premier choix de 2019 a fait ses débuts au Chase Center et n’a pas déçu. Le produit Duke a enregistré un sommet de 28 points en 13 tirs sur 20, avec sept rebonds et deux passes décisives. Williamson a claqué l’un de ses dunks signature dans une pause rapide contre Golden State.

Le cas de JTA

Au cours de la dernière partie de la saison, qui s’étendra de l’arrière de la rotation de Golden State, sera un facteur critique à l’avenir. Les Warriors devront trouver des options internes pour leur liste l’année prochaine avec plusieurs contrats coûteux déjà sur les livres.

Juan Toscano-Anderson a plaidé pour une future place dans l’alignement avec sa performance contre les Pélicans. Toscano-Anderson a apporté de l’énergie sur le banc, marquant un sommet en carrière de 16 points avec huit rebonds et trois passes en 28 minutes.

Les débuts de Dragan

Quelques heures seulement après la signature d’un contrat de 10 jours, Dragan Bender a fait ses débuts aux Golden State Warriors contre les Pélicans. L’ancien choix de loterie a joué 20 minutes et a renversé deux pointeurs à 3 points.

Bender était actif avec son opportunité, frappant les numéros de haut en bas du score de la boîte. Le joueur de 22 ans a enregistré cinq rebonds, trois passes décisives et un blocage sur Williamson. Bender aura encore trois matchs sur son contrat de 10 jours pour prouver à Golden State qu’il appartient.

.