Zion Williamson offre à ses coéquipiers des écouteurs Beats personnalisés

Après un bon début de carrière dans la NBA, Zion Williamson a récemment trouvé un moyen de remercier ses nouveaux coéquipiers de Pelican hors du terrain. Williamson a offert à chacun de ses coéquipiers des écouteurs Beats By Dre personnalisés. Dans un article avec Yahoo Sports, Williamson a parlé de donner à son équipe les écouteurs juste avant la pause des étoiles.

“Je pensais que ce serait un joli cadeau pour tout le monde et je suis content qu’ils aient tous aimé. C’est ce qui m’importe, c’est que mes coéquipiers en profitent. Je les vois le porter et c’est cool. Je voulais juste faire quelque chose de spécial pour eux. »

Williamson n’a pas été le seul à donner une humeur aux Pélicans cette année. Lonzo Ball a offert à l’équipe des consoles X-Box personnalisées comme cadeaux de Noël en décembre.

La pièce Yahoo note la nature proche du vestiaire des Pélicans, qui est en grande partie composé de jeunes joueurs dans les premières années de la ligue.

Le vestiaire des Pélicans est l’un des groupes les plus proches de la ligue. En arrivant à Los Angeles avant d’affronter les Lakers, la plupart de l’équipe s’est aventurée ensemble pendant une journée en ville. Les grandes villes comme New York et Los Angeles, les joueurs ont tendance à se séparer et à suivre leur propre chemin.

Ce niveau de chimie a certainement joué un rôle dans la résurgence des pélicans ces derniers mois. Après avoir été laissé pour mort à la suite de leur séquence de 13 défaites consécutives, les Pélicans sont aussi proches qu’ils l’ont été tout au long de la saison pour revenir aux séries éliminatoires.

