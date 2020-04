Zion Williamson revient sur Michael Jordan, Last Dance

La recrue des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Zion Williamson, est reconnaissante pour le documentaire “The Last Dance” d’ESPN, qui lui a permis de voir l’excellence de Michael Jordan et des Chicago Bulls dans les années 90.

Le jeune homme de 19 ans, né en 2000, était tout simplement impressionné par le talent transcendant de Jordan sur le bois dur.

Entré dans la ligue avec les Pélicans comme l’un des espoirs les plus excités de la mémoire récente, Williamson a en outre déclaré que regarder Jordan lui avait fait comprendre ce qu’il fallait pour réussir dans la ligue.

“Et la seule chose qu’il a dite qui me frappe vraiment, c’est qu’il joue comme quelqu’un qui le regarde pour la première fois, et il ne veut pas décevoir”, a expliqué Zion Williamson à propos de Michael Jordan. «Juste le chef qu’il était. Vous saviez qu’il était un leader, mais il a juste – c’est un leader, mais il a fait le plus de travail. Il travaillait toujours le plus dur, à l’entraînement et dans les matchs. Cela montre donc à quel point il était un leader. »