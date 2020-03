Zion Williamson s’accroche à l’arrivée contre Bam Adebayo

Il n’est probablement pas intelligent de sauter contre la sensation de recrue des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Zion Williamson. Le grand joueur des Miami Heat, Bam Adebayo, a appris cela à la dure vendredi.

À 6 pieds 6 pouces et 285 livres avec un athlétisme d’élite et une verticale folle, Williamson est une balle de démolition à grande vitesse lorsqu’il conduit à la jante. Quant à Adebayo, le pro de la troisième année s’est avéré être l’un des meilleurs grands hommes défensifs de la ligue.

Lorsqu’ils sont opposés, il ne peut y avoir qu’un seul gagnant. Il se trouve que c’était la puissance des Pélicans dans cette situation.

Zion est allé à droite à Bam 💪 pic.twitter.com/eMZG606r0o

– ESPN (@espn) 7 mars 2020

Connu pour son pouvoir, Williamson a fait preuve de grâce et de finesse dans le lay-up tout en dépeignant une puissance incroyable qui vient de son immense cadre.

Après avoir raté la première moitié de la saison des Pélicans en raison d’une blessure, le choix n ° 1 de 2019 a mis la ligue en garde. En 17 matchs, Williamson affiche une moyenne de 24,8 points et 6,8 rebonds par match tout en tirant à 58,2% sur le terrain.

–

Suivez ClutchPoints sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook. Nous pouvons également être trouvés sur Flipboard où vous pouvez vous abonner et nous suivre.

Tout notre contenu NBA peut être trouvé sur la section NBA de la page d’accueil ClutchPoints ici. Pour tout notre contenu de basketball universitaire, cliquez ici.

Suivez les matchs de la NBA en direct en téléchargeant l’application ClutchPoints et en vous dirigeant vers l’onglet des scores dans la section NBA.

Vous pouvez écouter et vous abonner au podcast Battle for LA sur les podcasts Apple, Spotify et Soundcloud. Vous pouvez également trouver de nouveaux épisodes de Battle for LA, le podcast ClutchPoints NBA et Establish the Pass sous l’onglet Podcast sur la page d’accueil ClutchPoints.