Zion Williamson se rend compte des attentes élevées envers lui

Le talent naturel de Zion Williamson est si transcendant que les gens oublient souvent que la recrue des Pelicans de la Nouvelle-Orléans n’a que 19 ans. À tel point que l’ancien Duke fait déjà face à des attentes élevées et souvent injustes après avoir joué ses 11 premiers matchs en tant que professionnel.

Dans un clip publié par la NBA sur ESPN, Williamson a parlé du poids massif des attentes qu’il équilibre actuellement sur ses épaules.

«Je pense que parfois j’oublie simplement l’étape sur laquelle je suis et ce que je dois faire et à quel point je dois travailler plus dur. J’aime me regarder dans le miroir comme: «Mec, je me demande s’ils savent que j’ai 19 ans», a expliqué Williamson.

Le spécimen de 6 pieds 7 pouces a également cité la disparité d’âge entre ses coéquipiers Pélicans comme JJ Redick, Jrue Holiday et Derrick Favors qui sont tous des pères.

“Je ne sais pas comment m’occuper d’un enfant. Je ne pense pas que j’en aurai un de sitôt », a ajouté Zion.

“… J’aime me regarder dans le miroir comme, ‘Mec, je me demande s’ils savent que j’ai 19 ans.'”

À en juger par ses statistiques, Zion Williamson est certainement à la hauteur de la facturation d’être le premier choix global de la classe de repêchage talentueuse de 2019.

Son ascension fulgurante est sous le microscope depuis ses débuts en tant que phénomène de lycée à Spartanburg Day et son année unique avec les Blue Devils.

Williamson marque 22,4 points, 7,2 rebonds et 2,3 passes décisives à sa première saison avec Alvin Gentry et les Pélicans. Il réalise 57,8% de ses tirs sur le terrain et 36,4% depuis le centre-ville.

Avant même qu’il ne soit officiellement repêché, les fans avaient salué à l’idée qu’il participe au concours Dunk. Bien sûr, cela ne s’est pas concrétisé cette année puisqu’il vient de rentrer d’une blessure au genou qu’il a subie en pré-saison.

Williamson a quand même réussi à se rendre au United Center alors qu’il était aligné en remplacement de blessures dans le Rising Stars Challenge.