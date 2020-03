Zion Williamson s’engage à couvrir les salaires des travailleurs de l’aréna

La recrue des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Zion Williamson, suit les traces de Kevin Love, Blake Griffin et Giannis Antetokounmpo.

Williamson a annoncé vendredi qu’il allait couvrir les salaires des employés du Smoothie King Center depuis la suspension de la saison NBA.

Le jeune Pélicans a écrit un message sincère sur Instagram pour que tout le monde puisse le lire:

«Les habitants de la Nouvelle-Orléans ont été incroyablement accueillants et encourageants depuis que j’ai été repêché par les Pels en juin dernier, et certaines des personnes les plus spéciales que j’ai rencontrées sont celles qui travaillent au smoothie King Center», a écrit Zion Williamson.

«Ce sont ces gens qui rendent nos jeux possibles, créant l’environnement parfait pour nos fans et toutes les personnes impliquées dans l’organisation. Malheureusement, bon nombre d’entre eux se remettent encore des défis à long terme créés par Katrina, et font maintenant face à l’impact économique du report des jeux à cause du virus.

«Ma mère m’a toujours montré l’exemple en étant respectueuse envers les autres et reconnaissante pour ce que nous avons, et aujourd’hui je m’engage à couvrir les salaires de tous ces employés du Smoothie King Center pour les 30 prochains jours. C’est un petit moyen pour moi d’exprimer mon soutien et mon appréciation pour ces personnes formidables qui ont été si bonnes pour moi et mes coéquipiers et j’espère que nous pourrons tous nous unir pour soulager une partie du stress et des difficultés causées par cette crise sanitaire nationale. C’est une ville incroyablement résiliente remplie de certaines des personnes les plus résilientes, mais parfois fournir un peu d’aide supplémentaire peut rendre les choses un peu plus faciles pour la communauté. »

Williamson continue de montrer que les Pélicans sont entre de bonnes mains avec lui à la tête de la franchise, à la fois sur et hors du terrain.

Les Pélicans sont allés 28-36 avant que la NBA ne suspende la saison mercredi. Rudy Gobert et Donovan Mitchell, des étoiles de l’Utah Jazz, ont le coronavirus.

Zion a disputé 19 matchs avec les Pélicans cette saison après avoir raté le début de sa campagne recrue en raison d’une opération au genou. Le choix global n ° 1 du repêchage 2019 est en moyenne de 23,6 points, 6,8 rebonds et 2,2 passes décisives tout en tirant à 58,9% sur le terrain, 46,2% depuis au-delà de l’arc et 64,5% depuis la ligne des lancers francs.