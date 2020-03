Zion Williamson signe un partenariat pluriannuel avec Fanatics

La recrue des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Zion Williamson, a signé un partenariat pluriannuel avec Fanatics en tant que distributeur exclusif de ses souvenirs, selon Eric Woodyard d’ESPN.

Plus de produits souvenirs mettant en vedette Williamson ont été vendus sur Fanatics que sur n’importe quel autre joueur depuis qu’il a fait ses débuts en NBA pour les Pelicans en janvier.

Williamson est également dans le top cinq en combinant les ventes de souvenirs et de maillots, avec une augmentation de 175% d’un mois sur l’autre:

“J’ai toujours su que les souvenirs étaient une grande partie du jeu parce que tout le monde veut un maillot autographié, un ballon de basket signé ou tout simplement quelque chose à voir avec l’équipement porté par le jeu”, a déclaré Williamson à ESPN.

“C’était juste moi, je n’ai jamais demandé ça [growing up]. C’est peut-être mon esprit de compétition qui m’a poussé à ne pas demander, mais maintenant que j’y suis officiellement, cela m’ouvre les yeux sur un autre niveau d’argent que les gens y consacrent ou sur le temps et les efforts que les gens prennent vraiment pour obtenir une carte ou pour obtenir un ballon de basket et c’est impressionnant. “

Les mentions de Williamson incluent désormais Jordan Brand, Gatorade, NBA 2K, Panini America et Mountain Dew.

À travers ses 16 premiers matchs NBA, Zion a été une force. Il a une moyenne de 24,2 points, 6,9 rebonds et 2,2 passes décisives tout en tirant à 58,8% sur le terrain, 41,7% depuis au-delà de l’arc et 64,2% depuis la ligne des lancers francs.

Les Pélicans sont 8-8 avec Williamson dans l’alignement et 26-35 au total sur la saison. Ils occupent la 12e place du classement de la Conférence de l’Ouest.

Les fans de la NBA espèrent que les Pélicans feront les éliminatoires. Tout le monde veut voir Williamson jouer sur la plus grande scène de la NBA.