Zion Williamson suit les traces de Michael Jordan

Il est fou de penser que la star montante des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Zion Williamson, a joué moins de 15 matchs au cours de sa première année. C’est encore plus fou qu’il n’ait que 19 ans et qu’il soit censé se blesser.

Personne ne le blâmerait s’il avait besoin de quelques matchs pour vraiment se sentir comme s’il était de retour. Et pourtant, le premier choix global du repêchage de la NBA 2019 a été sur une déchirure, même avec une séquence de matchs historique de 20 points. Ce qui est encore plus étonnant, c’est qu’il le fait avec une efficacité impressionnante.

Le match le plus récent de Williamson a eu lieu dimanche soir, ce qui lui a valu 28 points et sept rebonds pour mener les Pélicans à une victoire bien méritée contre les Golden State Warriors.

Avec sa dernière ligne de statistiques, il a maintenant quatre matchs consécutifs de plus de 25 points sur au moins 57% des tirs. Michael Jordan a été la dernière recrue à avoir enregistré un tel nombre dans la même période (via Stat Muse).

Zion Williamson est la première recrue à avoir 4 matchs d’affilée avec plus de 25 PTS sur au moins 57% des tirs depuis Michael Jordan. pic.twitter.com/ymuJJdlbyH

– StatMuse (@statmuse) 24 février 2020

Avec même un petit échantillon de ses capacités, Zion Williamson a intimidé son chemin à travers les pourparlers de recrue de l’année. Bien que cela semble déjà impossible compte tenu des exploits de Ja Morant et des performances constantes avec les Grizzlies de Memphis, le jeu de Zion pourrait mettre un astérisque sur la légitimité de la victoire probable de Ja.

Les Grizzlies sont en lice pour les séries éliminatoires, car ils détiennent actuellement un dossier de 28-28. Pendant ce temps, les Pélicans sont 25-32 sur la campagne et sont à seulement 3,5 matchs derrière les Grizzlies.

Si Williamson pouvait renverser Morant et les Grizzlies de leur position, la course de la recrue de l’année pourrait très bien être excitante et discutable.