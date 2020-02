Ne laissez pas vos amis regarder la combinaison stupide

Nous avons atteint cette période de l’année où vous pourriez, par accident, découvrir un sombre secret d’un ami proche ou d’un membre de la famille. C’est quelque chose qu’ils espéraient probablement rester une chose que seuls eux connaissent et ils feront tout leur possible pour s’assurer que personne ne le découvre.

Mais parfois, cela arrive juste, pour le meilleur ou pour le pire. Leur secret est dévoilé et leurs sentiments de honte décollent à des niveaux ridicules.

Je parle, bien sûr, de ceux qui sont proches de nous qui choisissent secrètement ou pas si secrètement de regarder la NFL Scouting Combine à la télévision.

Un instant, vous sautez par la porte d’entrée après être rentré tôt du travail et le lendemain, vous entrez dans un colocataire assis là à regarder des monteurs de lignes offensifs se diriger vers le 3 Cone Drill. Ou regarder attentivement le quart-arrière après quart-arrière sortir des blocs dans le tiret de 40 verges. Ou, et c’est vraiment mauvais, ils regardent joyeusement un plaqueur défensif tenter d’obtenir un record personnel dans le saut en longueur.

L’horreur, non?

Je veux dire, qui choisirait de regarder cette rencontre glorifiée sur piste où les prospects de la NFL tentent un certain nombre d’exercices qui n’auront en réalité rien à voir avec leur performance sur un terrain de football le dimanche? Qui prendrait du temps de sa vie pour regarder la couverture de plusieurs heures sur NFL Network alors qu’il pourrait faire quelque chose de beaucoup plus productif avec son temps – comme rattraper Better Call Saul sur Netflix, ce que je choisis actuellement de faire .

Quoi qu’il arrive cette semaine à Indianapolis, il devrait rester à Indianapolis. Et il devrait rester hors de tous nos téléviseurs.

C’est déjà un début risible, car Joe Burrow, qui sera le choix n ° 1 du repêchage, a été sonné pour avoir de très petites mains. Comme si tout à coup ces «petites mains» ne feraient pas de lui un excellent quart-arrière au niveau suivant. Comme si ces «minuscules mains» devaient nous faire tous oublier sa saison historique l’an dernier en tant que QB du champion national LSU Tigers.

Tout est tellement idiot.

Mais voici le problème – si vous rencontrez quelqu’un qui regarde la moissonneuse-batteuse, vous n’avez pas à vous enfuir et à perdre son numéro pour toujours. Au lieu de cela, vous pouvez vous asseoir avec eux et leur expliquer que peu importe comment un QB fait dans le saut vertical. Patrick Mahomes avait une verticale de 30 pouces lors de sa moissonneuse-batteuse il y a quelques années. Est-ce bon? Est-ce mauvais? Qui dans le monde sait!? Ce que nous savons, c’est que ce chiffre n’a rien à voir avec le fait qu’il ait remporté un Super Bowl il y a quelques semaines.

Vous pouvez dire à votre ami ou à votre proche que la quantité de répétitions de développé couché qu’un secondeur peut faire n’a pas de sens également. Terrell Suggs a “seulement” fait 18 répétitions sur 225 en 2003 et il a eu une carrière assez décente – et longue – dans la NFL malgré ces difficultés.

Plus important encore, vous pouvez simplement être là pour cette personne et aider à lui présenter des choses plus agréables à regarder à la télévision, parmi lesquelles il y a actuellement beaucoup de choix.

Il n’y a vraiment aucune raison pour quiconque ayant un demi-cerveau et un abonnement à un ou deux services de streaming de regarder la moissonneuse-batteuse. À moins, bien sûr, que vous souffriez d’insomnie – alors, par tous les moyens, allumez le réseau NFL et laissez cette chose qui est devenue en quelque sorte populaire vous amener à certains des niveaux de sommeil paradoxal les plus profonds que vous n’atteindrez jamais.

Mon ami et collègue, Henry McKenna, est à Indy cette semaine et surveillera et rapportera tout ce que vous devez savoir, alors suivez-le sur Twitter et lancez du Better Call Saul pour vous et votre ami ou aimé un pour profiter ensemble.

Ce sera tellement plus amusant à regarder que la combinaison idiote.

Shaq a livré l’histoire parfaite de Kobe Bryant lors de l’hommage émotionnel de lundi.

L’hommage rendu lundi à Kobe et Gianna Bryant au Staples Center a été incroyable. Vanessa Bryant a fait preuve de tant de force et de courage tout en livrant un bel éloge. Michael Jordan a apporté la quantité parfaite d’humour à son discours émotionnel. Et Shaquille O’Neal a livré la ligne du jour en racontant une belle histoire sur le niveau de compétitivité de Kobe. C’était juste une belle célébration de deux vies qui s’est terminée bien trop tôt.

Coups rapides: Altuve se fait huer… Wilder blâme son costume… D-Backs n’avait aucune idée de Bumgarner… Et bien plus!

– Jose Altuve a joué dans un match d’entraînement au printemps sur route et il s’est fait huer sans relâche. Il a également été touché par un lancer.

– Deontay Wilder a imputé sa perte à Tyson Fury au costume lourd qu’il portait sur le ring samedi soir.

– Les Diamondbacks ne savaient pas que Madison Bumgarner participait à des rodéos.

– Les fans ont remarqué que Dwight Howard effectuait de longs lancers francs.

– Voici 10 façons dont Zion Williamson peut battre des équipes. Il est vraiment bon au basket.

