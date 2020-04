Ne laissez personne contrôler ce que vous portez pendant la crise des coronavirus

En ces temps de division, il est toujours agréable que nous, en tant que communauté Internet, puissions nous unir sur une prise extrêmement poubelle.

Aujourd’hui, plutôt que de discuter des mesures d’auto-distanciation ou de l’économie du tanking ou de la réponse bâclée du Président à une crise sanitaire mondiale, nous nous sommes réunis pour défendre notre amour mutuel de ne pas prendre de douche et de porter des pantalons de survêtement miteux.

L’indignation a commencé sur Twitter à propos d’une colonne écrite par le rédacteur en chef adjoint du LA Times, Adam Tschorn, intitulée «Assez avec les pantalons de survêtement de la WFH. Habillez-vous comme l’adulte pour lequel vous êtes payé. ” Dans le sous-titre, Tschorn soutient qu’il est “temps de ranger le short cargo et le pantalon de yoga et de trouver vos chaussures”, une prise qui rend sa position initiale encore plus ennuyeuse.

Même si ce tweet n’est pas la faute de l’éditeur des médias sociaux qui l’a publié, la colonne obtient le rapport qu’elle mérite si richement alors que les gens des médias sociaux se battent contre l’attente qu’ils doivent faire autre chose que survivre à une pandémie mondiale. .

Aussi ennuyeux que le titre et la limace soient, la viande de la colonne de Tschorn est à peu près aussi pertinente que les billets pour un événement sportif que vous avez pu avoir. Cela comptait à un moment donné, mais, les choses étant ce qu’elles sont, elles n’ont plus aucune valeur.

Faire valoir que les personnes qui ont un emploi doivent se conformer à un code vestimentaire arbitraire pour «mériter leurs chèques de paie» n’est pas seulement un tas de réflexions superficielles, mais montre à quel point les griffes du capitalisme se sont enfoncées dans le raisonnement de Tschorn. Il a intériorisé le système à un point tel que sa propre valeur en dépend, mais vous, cher lecteur, assis à la maison dans votre pantalon ou short de yoga confortable ou diable, pas de bas du tout, pas besoin de tomber pour prier ce genre de pensée institutionnalisée .

Faire votre travail est ce qui vous rapporte un salaire, mais tout le monde, et je veux dire tout le monde, mérite un salaire décent. À l’heure actuelle, alors que le nombre de chômeurs grimpe en flèche et que les gens sont placés en congés indéfinis, avoir un emploi en soi est un luxe. Avoir un emploi qui vous permet de travailler à domicile, en vous protégeant, vous et votre famille, est un privilège indéniable.

Tschorn ne comprend pas cela du tout, et c’est pourquoi il a souffert de la colère d’un Twitterati furieux, qui se hérisse à juste titre d’être non seulement jugé pour ce qu’il porte, mais pour s’attendre à se soucier de quelque chose d’aussi performatif qu’il se bat pour maintenir un niveau de vie basique.

Le monde brûle autour de nous et il ne sert à rien de prétendre que les choses avancent normalement. Si, en fait, les choses avancent comme d’habitude et que vous pouvez vous permettre de vous soucier de porter des chemises Brooks Brothers ou autre chose, alors il y a de fortes chances que vous sortiez de la pandémie un peu mieux que la plupart d’entre nous. Au lieu d’empathie pour ceux d’entre nous qui ne semblent pas pouvoir en faire un jean un lundi, Tschorn n’a que le mépris qui empeste le classisme.

Honnêtement, combien de temps pensez-vous que Tschorn passe à penser non seulement aux cols blancs, mais aux personnes qui fabriquent les vêtements qui lui donnent un sentiment de normalité? Bien qu’un groupe chanceux d’entre nous hésite sur ce qui constitue une tenue appropriée pour un appel Zoom, les personnes qui fabriquent ces vêtements, principalement dans les usines du monde en développement, risquent quotidiennement leur santé et leur sécurité. S’il se soucie suffisamment de juger les gens pour leur négligence, j’espère qu’il se soucie également des personnes risquant leur vie pour produire un denim bon marché mais durable.

Chaque jour ressemble à un nouveau désastre, et les gens qui sont toujours investis dans le renforcement de cette façade de normalité, comme Tschorn l’admet, ne feront que se réveiller beaucoup plus durement.

Les gens, portez vos pantalons de survêtement et pantalons de yoga et shorts cargo, ne serait-ce que comme un moyen de résister à la machine capitaliste. Portez ce qui va vous rendre le plus formidable au cours des prochains mois, car cela ne vaut pas la peine de s’habiller pendant que des milliers de personnes meurent de morts inutiles et inutiles.

On ne va pas revenir à notre normale. Si une bonne chose en ressort, j’espère que nous pourrons à tout jamais renoncer à la mascarade des chemises rigides et des cardigans qui démangent. Il ne sert à rien d’essayer de préserver ce qui était normal. Normal, c’est comme à 800 milles derrière nous dans le rétroviseur. Nous avons devant nous un nouvel avenir courageux, qui comprend de nombreux vêtements confortables et délicats.

.