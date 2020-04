Negro Santos panique et insulte, sans pitié, l’ancien commentateur de Televisa

Source: Instagram @ negrosantos13

Ces derniers jours, des commentateurs sportifs et des journalistes ont exploité contre le haut commandement de la Liga MX pour avoir voulu disparaître Promotion MX. Après les messages négatifs, le récitr Raoul Ortiz, mieux connu sous le nom de Lo Chicken », il en a parlé.

“Personne ne s’en souciait (Ascenso MX), mais le jour de sa mort, tout le monde saute. C’est ce qu’on appelle l’opportunisme. Très peu suivent ou suivent la deuxième division appelée «Ascenso MX“C’est la réalité”, écrit-il.

Après le tweet controversé, l’ancien joueur Antonio Carlos Santos Il a profité de ses réseaux sociaux pour faire exploser le commentateur sportif. “Vous êtes la merde … la plus grande qui soit venue à la télévision, un mort essayant d’être un narrateur et toujours très arrogant pour parler du football, sinon pour les footballeurs, que feriez-vous de votre vie envieuse“A écrit le sud-américain.

Vous êtes la merde 💩 plus grand que ce qu’il est venu à la télévision 👆🏾 un homme mort qui essaie d’être un apprenti narrateur, merde et toujours très arrogant pour penser au football 🤫 que si ce n’était pas pour les footballeurs ⚽ que feriez-vous de votre vie envieuse, vous bâtard! Qu’en penseront les footballeurs et les ex? https://t.co/LylljyxLti

– Carlos Santos (@ negrosantos13) 15 avril 2020

Malgré les mots forts, le narrateur de Fox Sports n’a pas été accroché et a envoyé de bonnes vibrations à ‘Noir« Saints; En revanche, certains utilisateurs ont soutenu l’ancien footballeur sud-américain.