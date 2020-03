‘Negro’ Santos répond aux déclarations de Miguel Herrera

Hier, les déclarations de Miguel Herrera ont commencé à tourner les fans d’Azulcrema sur les réseaux sociaux, car dans une interview pour Adela Micha, l’entraîneur des Águilas del América s’est opposé à Antonio Carlos Santos, un footballeur historique de l’équipe Azulcrema.

Miguel Herrera était clair: Antonio Carlos Santos est envieux et il ne le considérait même pas comme un historique de l’Amérique, ce que de nombreux adeptes de l’équipe n’étaient pas d’accord, car bien que beaucoup n’aiment pas ce que déclare l’ancien footballeur professionnel, ce qu’il a fait pendant qu’il était Le joueur d’équipe était exceptionnel.

Maintenant, la légende de l’Amérique a décidé de répondre à Miguel Herrera et a affirmé qu’il n’avait pas encore gagné ce que l’on attend d’une équipe comme l’Amérique, affirmant que lorsqu’il a joué avec les Eagles, il n’a pas eu besoin d’erreurs comme celles dont il a eu besoin lors des deux finales contre Cruz Azul:

“Toi, avec deux tournois courts gagnés contre Cruz Azul. Ne tache pas! J’ai gagné des tournois longs, des tournois d’un an, 44 matchs. Je n’avais pas besoin d’un but de Muñoz, je n’avais pas besoin d’erreurs de Memo Vázquez, nous avons gagné de façon convaincante et nous avons fait l’histoire “

Antonio Carlos Santos a suivi et affirmé que l’Amérique est l’équipe qui lui a fait la renommée, mais il n’a pas le mérite d’être là:

“Quelqu’un a adouci l’oreille d’Emilio Azcárraga, vous êtes arrivé là où vous êtes et vous n’avez rien gagné de plus qu’avec l’Amérique. Nous vous avons fait un entraîneur, nous vous avons rendu célèbre. Votre pauvreté footballistique, intellectuelle et d’entraîneur est prouvée.” Assuré l’ancien footballeur légendaire d’Amérique.

Il y a mon histoire @MiguelHerreraDT peu de celles que vous avez mentionnées n’ont pas gagné comme moi ☝️ Je vous laisse les devoirs pour étudier l’histoire des Eagles est plus beau que chaque jour je me vois dans le club @ClubAmerica parce que mon histoire et mon pas x n’y sont pas effacés !!!!  pic.twitter.com/tBRZmh3ZSQ

– Carlos Santos (@ negrosantos13) 20 mars 2020

De plus, sur son compte Twitter, Antonio Carlos Santos a montré les titres qu’il a remportés avec América. Le «pou» répondra-t-il?