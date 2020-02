Neil Critchley salue l’influence de Jurgen Klopp sur les jeunes de Liverpool malgré le fait que le patron n’ait pas rejoué le quatrième tour de la FA Cup contre Shrewsbury

Neil Critchley a salué l’effet du patron de Liverpool Jurgen Klopp sur les jeunes du club.

L’Allemand est sous le feu de sa décision de rater mardi la rediffusion du quatrième tour de la FA Cup contre Shrewsbury, qui est en direct sur talkSPORT, et d’envoyer ses joueurs de la première équipe en vacances pendant la pause de mi-saison en Premier League.

. ou concédants de licence

Jurgen Klopp ne sera pas présent à Anfield lorsque les jeunes de Liverpool accueillent Shrewsbury

Cela signifie que l’équipe des moins de 23 ans de Neil Critchley sera laissée à elle-même lorsqu’elle accueillera le club de League One.

Les U23 ont été battus 5-0 par Aston Villa en quart de finale de la Coupe Carabao en décembre lorsque la première équipe était à la Coupe du monde des clubs au Qatar.

Critchley pense que l’absence de Klopp ne changera rien à la performance de son équipe.

Il a dit: “Il me donne, le personnel et les joueurs un soutien incroyable pour que je puisse lui parler quand je veux quand je suis ici.

EN DIRECT sur talkSPORT

Découvrez tous les commentaires EN DIRECT à venir sur talkSPORT, ci-dessous …

Liverpool vs Shrewsbury (mardi, 19 h 45) – talkSPORT

Oxford vs Newcastle (mardi, 20h05) – talkSPORT 2

Tottenham vs Southampton (mercredi, 19 h 45) – talkSPORT

Bristol City vs Birmingham (vendredi, 19 h 45) – talkSPORT 2

Wigan vs Preston (samedi, 12h) – talkSPORT 2

Everton vs Crystal Palace (samedi, 12h30) – talkSPORT

Sunderland vs Ipswich (samedi, 15h) – talkSPORT 2

Brighton vs Watford (samedi, 17h30) – talkSPORT

Nottingham Forest vs Leeds (samedi, 17h30) – talkSPORT 2

«Il soutient incroyablement bien les jeunes joueurs, comme il l’a montré jusqu’à présent cette saison, donc sa présence, même s’il n’est pas là, est toujours ressentie par nos jeunes joueurs et par moi-même.

“Je pense aussi que peut-être un pour cent qui est entré dans sa pensée avec sa décision était la façon dont nous avons joué contre Aston Villa, il pensait peut-être que les garçons méritaient une autre opportunité.”

Shrewsbury a remporté un voyage de choc à Anfield quand ils sont revenus de deux buts pour sauver un match nul 2-2 grâce au doublé de Jason Cummings en deuxième mi-temps.

La semaine dernière, l’ancien milieu de terrain de Liverpool Danny Murphy a insisté sur le fait que Klopp devrait être présent pour la rediffusion.

Préoccupation

Giggs explique comment Fernandes pourrait être une responsabilité pour Man United

Cible

Van Persie exhorte Man United à signer gratuitement une machine de 136 buts

PARFAIT

Liverpool n’a pas perdu depuis ces changements sur le terrain d’Anfield

Plaidoyer

Vardy annule le camp de l’Académie V9 2020 à moins qu’il ne trouve des fonds pour trouver de nouveaux talents

SUPER STARLETS

Top 10 des merveilles des moins de 21 ans dans les cinq meilleures ligues européennes

Oups

Le joueur a le carton rouge annulé par VAR… puis est immédiatement expulsé à son retour

REGARDER

Chaos au Brésil: un joueur frappe un fan rival dans la tête et la police anti-émeute s’implique

fléau

Arsenal a un record de victoires horrible en PL ce trimestre et les statistiques d’Arteta sont tout aussi médiocres

mauvais choix

“Aurait dû garder Lukaku et le vendre” – des experts de talkSPORT critiquent United Ace

parler de papier

Man United, Arsenal et Rangers en lutte pour le transfert, £ 126m Sancho à Liverpool?

Tout en étant d’accord avec la décision de Klopp de reposer ses stars de la première équipe, Murphy est convaincu que sa présence à Anfield aiderait les jeunes.

Il a déclaré à talkSPORT: «Je pense qu’il devrait être là. Il devrait être au match. Je pense qu’il n’y a aucune raison pour qu’il ne soit pas là.

«Partout où il s’envole, quelles que soient les vacances avec ou sans les joueurs, qu’ils partent ensemble ou qu’il accorde des congés aux joueurs, il est le manager.

«Il ne court pas sur le terrain tous les trois jours, il se contente de marcher sur le terrain d’entraînement et dans l’abri.

«En tant que manager, l’impact d’être là pour les jeunes garçons qui jouent le jour est énorme. Je vous dis que cela ferait une différence dans leurs performances. “

.