Neil Warnock dit qu’il achèterait la star de Liverpool Virgil van Dijk pour 200 millions de livres sterling, mais Dejan Lovren n’a pas de place dans son équipe

Neil Warnock dit qu’il achèterait Virgil van Dijk pour 200 millions de livres sterling.

Le défenseur de Liverpool, qui a rejoint le club pour 75 millions de livres sterling à partir de Southampton en janvier 2018, a été un moteur de la campagne dominante des Reds en Premier League, qui les voit à 22 points d’avance sur le champion en titre Man City.

Van Dijk a aidé Liverpool à se renforcer

Aucune équipe n’a concédé moins de buts en championnat que Liverpool (20) cette saison et cela est largement dû à Van Dijk.

Et il semble avoir séduit l’ancien patron de Cardiff Warnock, qui a dit un jour que Sol Bamba était un meilleur défenseur que le Néerlandais.

Van Dijk et Liverpool tenteront de rebondir après leur première défaite en Premier League de la saison, une défaite 3-0 contre Watford, lorsqu’ils accueilleront Bournemouth samedi, en direct sur talkSPORT.

En discutant de la défense de Liverpool, Warnock a déclaré à talkSPORT: “[Dejan] Lovren, il ne ferait pas partie de mon équipe.

Neil Warnock a dirigé Crystal Palace, QPR et Cardiff en Premier League

“Je regarde ce qu’ils ont fait, s’ils ont [Joe] Gomez aux côtés de Van Dijk, ils iront bien, ils recommenceront à gagner parce que Gomez fait une telle différence avec son rythme.

«C’est comme Man City, je pense toujours que Man City est la meilleure. S’ils obtenaient un Van Dijk, je ne signerais personne d’autre. Je dépenserais 200 millions de livres sterling sur Van Dijk.

«S’ils avaient un Van Dijk dans leur équipe, ils auraient 10 points d’avance. Je ne pense pas qu’il y ait tant de mal à Man City à part une moitié de centre comme ça.

«Ça va être intéressant. Liverpool doit gagner [against Bournemouth] puis avoir un peu de confiance et espérer qu’ils finiront contre l’Atletico [Madrid in the Champions League]. “

