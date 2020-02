Nets transmet toujours les tweets des comptes des brûleurs

Kevin Durant est l’un des meilleurs joueurs de basket-ball de tous les temps, mais il est également l’un des plus grands tweeters que nous ayons jamais vus.

Sa cote d’efficacité Twitter est hors des graphiques. Il dunks sur les nerds Twitter de basket-ball qui lui montrent des graphiques et des trolls Twitter à des taux que nous n’avons jamais vus auparavant d’un MVP Finals. Pour cela, Durant est apprécié.

Ce que nous ne devrions pas apprécier, ce sont ses comptes de graveur. Durant s’est fait prendre en utilisant un compte de brûleur pour répondre aux trolls après avoir remporté son premier championnat avec les Warriors en 2017.

Il s’avère qu’il utilise toujours ses comptes de brûleurs pour répondre aux gens qui parlent d’ordures à son sujet. Il nous l’a dit lors d’une apparition dans le podcast «All the Smoke» de Matt Barnes et Stephen Jackson.

«Avec certaines personnes, je vais venir les voir sur mon compte habituel, mais si j’essaye de faire mon truc, plonger, j’ai les brûleurs. J’ai juste glissé ça une fois. Tu sais pourquoi j’ai glissé ça une fois. »

Je dois dire, fam. J’apprécie le dévouement de Durant envers le brûleur.

Mais je suis aussi avec Matt Barnes ici. Kevin Durant est… eh bien… Kevin Durant. Les brûlures frappent toujours plus fort quand on sait que c’est lui là-bas et pas @ iheartKD2738539. L’effet dure plus longtemps.

Je veux dire, il y a encore des gens, à ce jour, demandant “qui le BLANK veut regarder les graphiques tout en ayant un convo de cerceaux” parce que, bruh, QUI VEUT REGARDER LES GRAPHIQUES TOUT EN AYANT UN CONVOIR DE CERCLES!?

Il a raison. Il l’est généralement. Mais quand il est sur le brûleur, nous ne savons jamais vraiment que c’est le cas.

Les brûleurs sont cool ou peu importe, mais non, nous avons besoin de plus de KD.

