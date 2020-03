Neuf films et documentaires sur le football pour vous faire oublier le coronavirus, notamment la série Amazon Prime de Man City et Diego Maradona

Si vous êtes fan de football et que vous n’avez rien à faire, nous avons peut-être la solution pour vous.

Il n’y a pas de football en Angleterre avant le 30 avril au plus tôt, mais il existe d’autres moyens d’obtenir votre dose de football.

Il existe de nombreux documentaires et films sur le football pour vous aider à surmonter le manque de football en direct

Heureusement, il existe de nombreux films et documentaires sur le football qui peuvent, espérons-le, vous faire oublier la pandémie de coronavirus.

talkSPORT.com a sélectionné neuf classiques que vous devez voir pendant que nous sommes tous en quarantaine.

Tout ou rien: Manchester City (2018)

Nous devons avertir à l’avance tous les fans de Manchester United pieux de rester à l’écart de celui-ci.

Mais en plaisantant, c’est le documentaire de football parfait pour ceux qui veulent avoir un aperçu de ce que certains des meilleurs joueurs du football mondial et l’un des meilleurs managers de Pep Guardiola ont fait dans les coulisses lors de leur incroyable campagne 2017/18.

City a remporté la Premier League et la Coupe Carabao cette saison-là et leur domination en Angleterre a été sensationnelle.

Les huit épisodes de All or Nothing couvrent toutes les bases du club, des pensées de Guardiola, des personnalités des joueurs à leur fou kitman. Ce n’est pas à manquer.

Sunderland ‘Til I Die (2018-présent)

Pour ceux d’entre vous qui sont légèrement tordus et ne veulent pas voir une fin heureuse, alors vous devriez peut-être vous brancher sur Sunderland ‘Til I Die de Netflix.

La série Man City est un exemple où tout va bien, mais celle de Sunderland est un exemple où les choses vont horriblement, horriblement mal.

La série 1 emmène les téléspectateurs à travers les hauts et les bas de la saison 2017/18 qui a vu les Black Cats relégués du championnat, après avoir quitté la Premier League l’année précédente.

Cependant, ce n’est pas tout le malheur et la tristesse de Til I Die de Sunderland. Le documentaire reviendra pour une deuxième série le 1er avril (nous ne pensons pas que ce soit une blague), avec le club un géant de la Ligue 1 sous la direction du propriétaire Stewart Donald et du manager Jack Ross.

Les fans de Sunderland voudront peut-être sauter le bit où ils jouent lors de la finale des éliminatoires de la saison dernière…

Diego Maradona (2019)

Il est sans aucun doute l’un des meilleurs footballeurs de tous les temps mais il est aussi l’un des plus fous.

C’est pourquoi Diego Maradona, le film sur la sublime carrière et la vie colorée de l’Argentine, est garanti pour vous divertir.

Réalisé par Asif Kapadia, qui était derrière le film Senna de 2010, Diego Maradona se concentre sur les journées des vainqueurs de la Coupe du monde à Napoli qui l’ont vu gagner la Serie A en 1987 et 1990.

Il couvre également l’époque où Maradona était aux prises avec la toxicomanie ainsi que ses dangereuses associations avec des membres de la pègre criminelle notoire de la région. Celui-ci n’est pas pour les timides.

Comment le regardez-vous? Eh bien, il est disponible sur Amazon Prime et DVD, ou si l’argent est un peu serré, vous pouvez l’attraper sur All 4, comme c’était le cas sur Channel 4 samedi soir.

La classe de 92 (2013)

Ne craignez pas les fans de Man United, nous avons un documentaire qui montre à quel point votre club est génial, ce qui est gratuit avec un abonnement Amazon Prime.

Cinq ans avant la sortie d’All or Nothing: Manchester City, Amazon a réalisé un film sur les célèbres diplômés de Sir Alex Ferguson en 1992.

David Beckham, Paul Scholes, Nicky Butt, Ryan Giggs et Gary et Phil Neville ont tous accompli de grandes choses à Old Trafford et ce documentaire décrit leur parcours dans l’équipe première et au sommet du football de club.

Et le reste, comme on dit, c’est de l’histoire…

Bobby (2016)

Si vous vous sentez d’humeur particulièrement patriotique, alors le documentaire sur le capitaine de la Coupe du monde d’Angleterre, Bobby Moore, est fait pour vous.

Bobby capture l’ascension du garçon de l’est de Londres de l’académie de West Ham à la légende des Trois Lions, mais aborde également les luttes personnelles qu’il a vécues dans sa vie ainsi que la bataille contre le cancer du foie qu’il a malheureusement perdu en 1993.

Il y a des interviews avec certains des plus grands noms du football, dont Pelé, tandis que les anciens coéquipiers Sir Geoff Hurst et Harry Redknapp s’impliquent également.

Ceci est également disponible avec un abonnement Amazon Prime.

Mike Bassett: directeur de l’Angleterre (2001)

Mais si vous cherchez quelque chose de plus réaliste en ce qui concerne l’Angleterre, vous devez voir l’hilarant Mike Bassett: England Manager.

La FA a embauché Bassett peu de temps après avoir guidé Norwich pour remporter la très prestigieuse Coupe M. Clutch, mais on craint que Bassett (interprété par Ricky Tomlinson) ait mordu plus qu’il ne peut mâcher en gérant l’équipe nationale.

L’Angleterre a grimpé en finale de la Coupe du monde après que le Lichtenstein ait réussi à battre la Turquie dans les qualifications, mais le temps de Bassett en tant que patron passe d’une catastrophe à l’autre – de nombreux revers impliquant le joueur vedette mais aussi une responsabilité massive, Kevin ‘Tonka’ Tonkinson.

Ce qui est génial avec ce film, c’est qu’il capture parfaitement ce que c’est généralement d’être un fan d’Angleterre – embarrassant.

Il est disponible pour regarder sur Amazon mais étant donné qu’il s’agit d’un film assez ancien, vous pouvez même le commander sur DVD également.

Bassett (à droite) peu de temps avant qu’il ne reçoive le poste d’Angleterre

Il n’y a qu’un seul Jimmy Grimble (2000)

Imaginez la misère de ne pas avoir confiance en soi, de soutenir une mauvaise équipe de football et d’être intimidé par des enfants plus âgés qui soutiennent les rivaux locaux de votre équipe à Manchester United, qui étaient la meilleure équipe du pays à ce moment-là.

Il n’y a qu’un seul Jimmy Grimble est un récit réconfortant et amusant d’un adolescent qui a tous ces malheurs dans son assiette avant qu’une paire de «bottes magiques» ne change tout.

Il a été fait tout le long du chemin en 2000 et rappelle que Man City n’a pas toujours été la puissance du football qu’ils sont maintenant. Heureusement que le film a été tourné alors sinon il aurait été difficile de regretter Jimmy…

Encore une fois, cela peut être vu sur Amazon ou vous pouvez commander le DVD en ligne, mais vous êtes obligé d’avoir au moins un compagnon qui en a une copie quelque part et peut vous le prêter.

Objectif! (2005)

Santiago Munez a commencé sa vie avec rien. Il était un jeune mexicain qui tentait de se débrouiller à Los Angeles avec le football au niveau de la ligue dimanche, sa principale évasion de ses difficultés.

Mais son incroyable capacité avec le ballon lui a permis de rêver de tout aspirant footballeur – un contrat professionnel avec Newcastle United…

Blague à part, si vous aimez le football, vous ne pouvez pas détester ce film et vous remarquerez pourquoi les fans de Newcastle aiment comparer l’attaquant Miguel Almiron à Santiago car la paire se ressemble.

DVD de Goal! peut être commandé sur Amazon ou vous pouvez louer le film sur YouTube. De plus, vous avez l’objectif 2 et 3 pour enfoncer vos dents après cela.

Cependant, la dernière de la trilogie présente à peine Santiago. Tu as été prévenu.

Rue verte (2005)

Pour être clair, nous ne tolérons aucune des violences de ce film – et, croyez-nous, il y en a beaucoup à Green Street.

L’étudiant américain Matt, joué par Elijah Wood (Frodon de Lord of the Rings), passe un certain temps à Londres après avoir été expulsé à tort de Harvard et se fait entraîner dans un culte du hooliganisme dans le football.

C’est un peu amusant de sortir avec des fans de West Ham inconditionnels pour commencer, mais inévitablement, les choses prennent une tournure sinistre à mesure que le film progresse, ce qui peut être vu sur Netflix.

Il y a des Green Street 2 et 3 mais ne vous embêtez pas à les regarder. Ce sont des ordures.

.