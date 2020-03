Neuf footballeurs de Toluca doivent terminer leur cycle au club cet été

L’équipe des Red Devils de Toluca vit ce qui est le pire moment de toute son histoire. Les saisons à oublier et les mercenaires sont ceux qui détruisent le club. C’est pourquoi vous devez faire un nettoyage urgent des footballeurs qui ne perçoivent que leur salaire, mais pas pour montrer de quoi ils sont faits. Ces éléments ne se soucient pas si l’équipe gagne ou perd. Aujourd’hui, nous vous présentons les 9 joueurs qui doivent quitter au plus vite l’institution écarlate. Qui d’autre pourriez-vous ajouter à la liste?

9. Emmanuel Gigliotti

L’attaquant est venu avec une excellente formation car il était le meilleur buteur de la ligue argentine; Cependant, à Toluca, il a été laissé au devoir et le public exige à tout prix qu’il quitte l’équipe. À la fin de ce tournoi, il devrait quitter les rangs écarlates. Jusqu’à présent, il n’a que 10 buts en tenue rouge.

8. Federico Mancuello

Un autre qui doit nécessairement quitter l’équipe est Federico Mancuello. L’Argentin a fait 2 bons matchs pour 10 mauvais. Quand il est arrivé au club, il était un débutant, bien qu’en raison de sa performance moche, il a été envoyé sur le banc, pour être ignoré et effacé des plans de l’entraîneur. Maintenant, il a eu quelques minutes, mais avec les mêmes résultats.

7. Omar Tobio

Le défenseur Omar Tobio est l’un des pires défenseurs à venir à l’institution ces derniers temps. Plus axé sur les discussions avec les fans sur les réseaux sociaux que sur la place de départ. Comme ses autres compatriotes, il a perdu la propriété et a parfois des minutes.

6. Rodrigo Salinas

Rodrigo Salinas est un élément qui a bien fait les choses à Toluca. L’ailier est arrivé dans l’équipe en 2017. Il a immédiatement obtenu une place dans le onze de départ. Sa vitesse et sa frappe ont été essentielles pour obtenir des buts et des passes décisives. Il était l’un des responsables des deux finales en 2018. Cependant, son cycle est terminé. Ce n’est même pas la quatrième partie qu’il a montrée lors de tournois précédents. En fait, personne n’aurait pensé qu’il serait effacé de l’équipe.

5. Kevin Escamilla

Le milieu de terrain mexicain a clairement expliqué pourquoi l’ensemble des Pumas avait décidé de se séparer de lui à tout prix. C’est un élément qui n’est pas destiné à jouer en première division. Il manque de technique et ce ne sont que des étincelles légères qu’il est venu montrer en défendant la veste bleu-bleu.

4. Alexis Canelo

Un autre qui doit déjà clore son cycle avec Toluca est Alexis Canelo. L’attaquant argentin a fait preuve de griffe et de cœur; cependant, il lui arrive parfois de perdre sur le terrain et de manquer des pénalités en mouvement. Cela n’est plus toléré par les partisans du diable, qui ont demandé qu’il soit l’une des victimes. Bien que donné et livré au fil des ans, il pourrait être l’un de ceux qui ont une nouvelle opportunité. J’espère qu’il pourra avoir son match revanche au club.

3. Diego Rigonato

Cet homme est arrivé avec des trompettes et des soucoupes à Toluca, et ce n’est pas pour moins, puisqu’il a été recommandé par Antonio Naelson ‘Sinha’, qui n’a pas hésité à lui donner le numéro 10 et à dire des merveilles de lui. Cela a poussé les fans à s’enthousiasmer pour son arrivée, et même à penser qu’il serait le remplaçant du «Master». Ce n’était pas le cas, et il a occupé différents postes sur le terrain avec des résultats similaires.

2. Carlos Cisneros

L’entraîneur José Manuel de la Torre a donné un vote de confiance à l’attaquant Carlos Cisneros. L’ancien Chivas a souffert de blessures et était censé être prêt à récupérer un match revanche. Cependant, dans les minutes où il était sur le terrain, il n’a pratiquement rien montré. Pour aggraver les choses, il a été blessé à nouveau et dans les matchs, il a été hué par le respectable.

1. Gastón Sauro

Ce joueur est-il vraiment professionnel? On ne sait pas comment Gastón Sauro a rejoint l’équipe de Toluca. Un footballeur sans technique et avec des compétences minimales pour jouer. Cet homme est l’un des mercenaires clairs de l’équipe. Des hommes comme lui doivent abandonner le club une fois pour toutes et cesser de nuire à l’institution.