New York étant enfermé, les dinosaures sont revenus au Yankee Stadium

Regardez le terrain de jeu du Yankee Stadium ces jours-ci et vous serez surpris – pas seulement une vue dégagée sur l’herbe et la saleté, mais des troupeaux de hadrosaures en pâturage, des ornithomimides en course et des sauropodes impressionnants.

Dans le cadre du verrouillage de New York, visant à empêcher la propagation de Covid-19, tous les rassemblements publics, y compris les sports, ont été interdits. Les centaines de rangées de sièges du Yankee Stadium ont été vidées des fans et des vendeurs ambulants de hot-dogs, et même le champ extérieur commence à se redresser. Comme de nombreuses autres régions du monde, la faune sauvage qui n’a pas été vue depuis des générations commence à revenir.

Rob Tringali / .

“Le champ intérieur est vert verdoyant”, a déclaré Oswald Alvarez, originaire du Bronx, qui a grandi à un jet de pierre du stade d’origine. «Et les gradins? Sans les hordes de fans en colère, ils reviennent à leur état d’origine. Vous pouvez voir les cycas arriver. Et les joueurs de baseball ont complètement disparu. »

La clarté de l’eau s’est considérablement améliorée. Tyrannosaurus est de retour pour chasser les tricératops dans les peuplements centraux. Sur le monticule du lanceur, un troupeau de maiasaura a même fait un nid. “Pouvez-vous imaginer avoir à faire attention aux œufs de dinosaures au Yankee Stadium?” Dit Alvarez. «La Terre se guérit d’elle-même. Quand les humains se retirent, c’est magique que la nature semble toujours trouver un moyen. “