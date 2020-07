New York Knicks sur Devin Booker et Damian Lillard

Les New York Knicks Ils ont chuté pendant deux décennies année après année sans qu’une équipe compétitive se bat pour gagner la NBA. Eh bien, cela fait des années qu’il n’a même pas eu d’équipe pour se battre pour entrer dans les séries éliminatoires.

De nombreuses stars ont refusé de signer pour la légendaire équipe Big Apple, consciente de la mauvaise gestion de la franchise au niveau sportif, que Phil Jackson arrive ou qui que ce soit. Après avoir manqué Zion Williamson au repêchage et sans Kevin Durant et Kyrie Irving qui ont décidé de partir pour les Nets, les Knicks affronteront à nouveau l’été prochain dans le but d’attirer de grands joueurs pour être compétitifs.

Selon les collègues du New York Post, les joueurs les mieux placés pour jouer au Madison Square Garden la saison prochaine sont Devin Booker (Phoenix Suns) et Damian Lillard (Portland Trail Blazers).

1 minute des vainqueurs de match de Damian Lillard. Mes yeux n’ont pas vu beaucoup plus de joueurs d’embrayage que Dame pic.twitter.com/SAXVG29Awe – The NBA Monster (@TheNBAMonster) 30 juin 2020

Tout d’abord, nous devons nous rappeler les contrats que les deux joueurs ont.

Booker, le coéquipier de Ricky Rubio, a récemment signé une prolongation et la fait signer jusqu’en 2024 (il collectera 29, 31, 33 et 36 millions de dollars au cours des quatre prochaines saisons).

Lillard, le tout nouveau joueur de couverture de 2K21, a un contrat star pour la nouvelle ère: il facturera 31 kilos la saison prochaine et plus tard 43, 47, 50 et une option de joueur de 54 pour 24/25.

Ainsi, les Knicks pourraient se permettre de faire face à des salaires élevés pour les saisons à venir, car ils n’ont pas de gros contrats garantis pour la prochaine saison et presque aucun pour deux. Il est temps pour eux de prendre le risque, mais ils ne peuvent plus se permettre d’échouer.

La chose normale est qu’ils optent pour l’un de ces deux joueurs (la préférence est Lillard), puis pour un homme important dans le jeu intérieur. Ensuite, espérer que Barrett et Knox progressent correctement pour essayer d’avoir une équipe gagnante dans quelques années.

On verra, pour le moment ce sont toutes des rumeurs …