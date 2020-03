Newcastle défie les craintes du coronavirus en serrant la main de Burnley avant le match malgré l’interdiction au sol de l’entraînement

Newcastle a pris part à la poignée de main d’avant-match avec Burnley avant leur affrontement en Premier League – malgré l’interdiction des poignées de main sur leur terrain d’entraînement pour empêcher la propagation du coronavirus.

Le sport a été durement touché par l’épidémie de COVID-19 – avec le football national italien et les matches des Six Nations reportés – et les clubs de Premier League ont commencé à prendre des précautions.

Samedi à 9 heures du matin, plus de 10 000 personnes au Royaume-Uni avaient été testées pour le virus, dont 23 confirmées positives.

Newcastle ne se serre pas la main à l’entraînement

Vendredi, le patron de Magpies, Steve Bruce, a déclaré aux médias: «Il y a un rituel selon lequel tout le monde serre la main de tout le monde dès que nous nous voyons tous les matins – nous avons arrêté cela sur l’avis du médecin.

«Étaient comme tout le monde. Heureusement, nous avons un superbe médecin ici et il nous tiendra informés de ce que nous devons faire.

“Nous sommes comme tout le monde, nous sommes collés à la télévision pour savoir où ça va aller ensuite et espérons que cela ne va pas empirer dans ce pays.”

Néanmoins, il y a eu des poignées de main avant le match à St James’s Park et lors de chaque match de Premier League samedi.

Il n’y a cependant eu aucune poignée de main avant l’affrontement de la Ligue 2 entre Morcambe et Crewe en raison de conseils sur le coronavirus.

Les géants de la Premier League, Arsenal, prennent également des mesures supplémentaires pour prévenir une épidémie de coronavirus à Londres – interdisant tout journaliste présentant des symptômes de la maladie.

