Newcastle pourrait viser le milieu de terrain de Barcelone si Massimiliano Allegri est nommé, Arsenal et Everton pourchassant la star du Celtic

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football des journaux de dimanche et en ligne…

L’attaquant du RB Leipzig, Timo Werner, a des cours d’anglais avant un éventuel passage en Premier League. Le joueur de 24 ans est recherché par un certain nombre de meilleurs clubs à travers l’Europe à la suite de sa montée fulgurante en Bundesliga. Liverpool et Chelsea mèneraient la course pour sa signature. HISTOIRE COMPLÈTE

Jamie Vardy a rejeté la possibilité de rejoindre Arsenal en 2016 à la suite d’une réunion avec le manager de l’époque, Arsene Wenger. L’ancien négociateur du transfert des Gunners, Dick Law, affirme que Vardy et son épouse Rebekah ont eu une réunion en face-à-face avec Wenger et ont ensuite décidé de ne pas les rejoindre. L’attaquant était disponible pour seulement 20 millions de livres sterling à l’époque en raison d’une clause de rachat dans son contrat. HISTOIRE COMPLÈTE

Arsenal et Everton sont tous deux intéressés à recruter l’attaquant vedette du Celtic Odsonne Edouard. Le joueur de 22 ans a marqué 28 buts toutes compétitions confondues cette saison et a suscité l’intérêt des clubs de Premier League. Arsenal serait en tête de la course et verrait Edouard comme un éventuel remplaçant de Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette. (Le10 Sport)

Edouard est recherché par Arsenal et Everton

Fernandinho a refusé d’exclure un passage à la MLS dans un proche avenir. L’homme de 34 ans est actuellement sous contrat à Man City jusqu’à l’été 2021, mais a déclaré qu’il envisagerait de déménager en Amérique. (Manchester Evening News)

La valeur de Kylian Mbappe est tombée à seulement 40 millions d’euros en raison de la pandémie de coronavirus. Il y a une incertitude financière pour de nombreux clubs à travers le monde en raison de COVID-19 et un député européen affirme que la valeur de la star du PSG a considérablement baissé en conséquence. (COMME)

Newcastle United pourrait cibler le milieu de terrain de Barcelone Arturo Vidal une fois leur prise de contrôle terminée. Un groupe saoudien devrait devenir le nouveau propriétaire du club de Premier League et serait désireux de remplacer Steve Bruce par Massimiliano Allegri. Vidal pourrait être l’une de leurs premières signatures si Allegri était nommé. (Mundo Deportivo)

Jadon Sancho obtiendra une augmentation de salaire de 3,5 millions de livres s’il rejette un transfert en Premier League cet été. La star du Borussia Dortmund est recherchée par un certain nombre de clubs en Angleterre, notamment Manchester United, Liverpool et Chelsea. L’ailier anglais pourrait gagner un nouveau contrat lucratif s’il décide de rester en Allemagne. (Bild)

Le Paris Saint-Germain offrira à Neymar un contrat de 640 000 £ par semaine dans le but de le faire rester au club français. Barcelone a été liée à une décision de ramener la star brésilienne en LaLiga après son passage au PSG en 2017. (Daily Star)

