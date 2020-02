Neymar affronte un arbitre en Ligue 1 et s’expose à une sanction sévère

Neymar ils pourraient faire face à une sanction sévère après ce qui s’est passé ce week-end le vingt-deuxième jour de la Flirt 1 qui mesurait la Paris Saint Germain et le Montpellier dans le Parc des Princes. La rencontre, qui s’est conclue par une remarquable victoire des Parisiens pour 5-0 avec des buts de Sarabia, Di María, Mbappé, Kurzawa et un seul. Mais le jeu de la discorde s’est produit avec le jeu toujours contesté, avec l’avantage minimum sur le tableau de bord pour les locaux.

La réunion était proche de la rupture avec le 1-0 dans le marqueur espagnol Pablo Sarabia Dominé le PSG et Neymar, Dans l’une des nombreuses actions de la galerie sur le côté gauche du front d’attaque parisien, il a porté une lambretta pour se débarrasser de deux rivaux et le ballon s’est retrouvé dans une remise en jeu. Le Français Jérôme Brisard Il s’est disputé avec le Brésilien après l’action et, après des répliques aériennes des 10 Parisiens qui ont failli entrer en contact avec lui tête à tête, la tresse lui a montré le carton jaune pour lui permettre de se mettre en colère, laissant place à l’incertitude du joueur.

Après l’avertissement, Neymar il a seulement exigé les explications de l’arbitre. Il comprenait un «pourquoi» clair qui s’accompagnait de gestes perplexes. Mais ce n’était pas là. Les caméras ont également capturé le moment de repos dans lequel le corps arbitral et le Brésilien sont dans les vestiaires. Ceci est adressé à l’arbitre principal du concours mais celui qui s’occupe de lui est le quatrième assistant Mehdi Mokhtari. «Je joue au football et il me montre du jaune? Dis-lui qu’il ne peut pas me faire jaunir! », a déclaré le Brésilien très fort, ce à quoi l’arbitre a répondu: «Calme-toi. Parle français ».

Le fort différend du Brésilien avec l’organe d’arbitrage peut entraîner une forte sanction de la concurrence française qui n’oubliera pas l’agitation médiatique ou la manière dont il a pris ses plaintes Neymar, J’avais raison ou tort. Le 10 a déjà été sanctionné cette saison pour quelque chose de similaire après un épisode dans le Ligue des champions dernière campagne dans un PSG-United. Su «Langage abusif» envers l’un des assistants, ce cours a été condamné à deux matches de sanction après la réduction de celui-ci par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).