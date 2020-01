Neymar consacre son objectif à Kobe Bryant

Les nouvelles de la mort de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère, il a quitté le monde du sport avec consternation. Les signes d’affection pour l’une des plus grandes figures de l’histoire du basket-ball ne cessent de se produire et les premiers hommages commencent à se produire. L’un de ceux qui se sont empressés de le faire a été Junior Neymar. Le joueur du PSG a dédié son deuxième but contre Lille au ‘Black Mamba’.

Quelques minutes avant le début du match de Ligue 1, la nouvelle de l’incident dans lequel Bryant a perdu la vie a commencé à se répandre. Neymar a marqué dans la première partie du match, lorsque la mort de l’ancien joueur des Los Angeles Lakers commençait à peine à être confirmée.

Après avoir traversé le tunnel des vestiaires, le Brésilien – déjà au courant de la terrible nouvelle – a lancé un penalty qui mettait 0-2 en faveur du sien. Neymar a recherché l’appareil photo et, devant lui, a marqué avec ses doigts un «24», en référence à Bryant, qui a porté ce dorsal sur le maillot des Lakers pendant une grande partie de sa carrière.

L’amour du footballeur du PSG pour le basket-ball et la NBA est bien connu. Sans aller plus loin, la veille de la mort de Bryant, Neymar est allé au premier match de l’histoire de la ligue américaine disputé sur le sol français aux côtés d’autres compagnons du PSG comme Icardi ou Mbappé, dans le duel qui a affronté Milwakee Bucks avant Charlotte Hornets.