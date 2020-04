Neymar et Mbappé acceptent une baisse de salaire au PSG

Prensa Latina, Ap et .

Journal La Jornada

Vendredi 10 avril 2020, p. a10

Paris. Les joueurs Neymar et Kylian Mbappé, comme les autres stars du Paris Saint-Germain (PSG), ont accepté une réduction de salaire pouvant aller jusqu’à 50% face à la crise de Covid-19, a rapporté Le Parisien.

Selon l’accord publié par le journal français, les titulaires de contrats milliardaires tels que Neymar et Mbappé, et tous ceux qui gagnent plus de 100 000 euros par mois, verraient leurs revenus baisser de moitié, tandis que ceux qui gagnent entre 50 000 et 100 000, ils le feraient dans 40 pour cent, et donc même les joueurs avec moins de 20 mille, qui ne seraient pas affectés.

Pendant ce temps, Southampton est devenu le premier club de la Premier League anglaise à annoncer un accord avec ses joueurs pour reporter une partie de leur salaire pendant la pandémie de coronavirus.

Les footballeurs et les entraîneurs ne recevront pas leur plein salaire en avril, mai et juin pour aider à protéger l’avenir du club, le personnel qui y travaille et la communauté que nous servons, a rapporté Southampton.

Le club espagnol Celta de Vigo, où le défenseur mexicain Néstor Araujo est actif, ainsi que les équipes de football chinois, réduiront également les salaires de leurs joueurs pour compenser le coup économique subi à la suite de l’urgence sanitaire mondiale.

En NBA, bien que la saison ait été suspendue pendant près d’un mois, les joueurs continueront de recevoir cent pour cent du salaire fixé pour la quinzaine du 15 avril, ont rapporté hier les médias américains.

À son tour, l’Union cycliste internationale a annoncé des mesures drastiques pour réduire les coûts au milieu de l’effondrement de ses revenus.

De plus, la Fédération Internationale de Tennis (ITF) a accepté de baisser ses salaires afin d’aider le secteur et ses employés pendant la période pandémique.

