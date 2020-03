Neymar et Thiago Silva se rendent au Brésil au milieu de la crise des coronavirus

Neymar et Thiago Silva se sont rendus au Brésil lors de la suspension de la Ligue 1 en raison de la crise des coronavirus. Cela a été confirmé ce mercredi par le Paris Saint Germain, qui s’est mis en travers de son chemin après des informations selon lesquelles Neymar avait fui le pays.

Le club parisien a précisé que tout s’était passé avant le début des deux semaines de détention. Et c’est que, comme dans le reste de l’Europe, Le football français est totalement paralysé indéfiniment par l’expansion du coronavirus.

Face à cette situation, certains d’entre eux ont décidé de retourner avec leur famille dans leur pays d’origine. Ainsi, les Brésiliens Neymar et Thiago Silva ont décidé de quitter Paris et de passer des semaines de quarantaine au Brésil jusqu’à ce que tout redevienne normal et que les clubs puissent reprendre le travail.

En France, bien que la situation soit meilleure qu’en Italie et en Espagne, la pandémie a déjà tué près de 200 personnes et quelques semaines dures sont attendues, avec la population sans quitter son domicile. On verra quelle sera la date officielle du retour de la Ligue 1.