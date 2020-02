Neymar explose contre le club

Il Paris Saint Germain C’est un magazine de poudre. Le match sensationnel de la nouvelle star émergente du Borussia Dortmund, Erling HaalandIl a déclenché toutes les alarmes à Paris après avoir entamé la phase à élimination directe avec défaite (2-1). La défaite a été une goutte de plus dans un verre qui a des signes de bruissement d’un moment à l’autre. Les déclarations de Neymar après le match en sont un exemple.

Le Brésilien a pointé et critiqué le club et Thomas Tuchel pour la gestion de votre blessure. Pour Neymar, le PSG Il n’a pas été autorisé à jouer les précédents matchs de Ligue des champions. «Il est difficile de rester quatre mois sans jouer. Malheureusement, ce n’était pas mon choix, c’était quelque chose du club, des médecins, ce sont eux qui ont pris cette décision. Et je n’ai pas aimé«, A expliqué Neymar après le match dans la zone mixte de Signal Iduna Park.

Neymar réapparut devant lui Borussia Dortmund après des jours de grande incertitude quant à savoir s’il arriverait à cette réunion. Sa dernière rencontre avec les Français a eu lieu au début du mois, avant la Montpellier dans le Parc des Princes. Après ce duel, le PSG Il a disputé cinq matchs et le Brésilien a reconnu être prêt bien plus tôt. «Nous avons eu beaucoup de discussions à ce sujet. Etou je voulais jouer, je me sentais bien, mais le club avait peur et c’était moi qui finissais par souffrir. Ça aurait été mieux ce soir [por el duelo de Champions] Si j’avais rejoué auparavant. Je respecte les décisions du club, mais cela ne peut pas être le cas.«, L’avant dit clairement en colère.

Cela ne fait qu’ajouter à tout ce qui s’est déjà produit. Au club, ils ne savent plus quoi faire pour convaincre Kylian Mbappé à renouveler avec le club. Les deux fortes propositions de prolongation de son contrat ont été rejetées par le joueur et son environnement, ce qui montre de plus en plus clairement qu’il souhaite poursuivre son chemin dans le Real Madrid. De plus, sa relation avec Thomas Tuchel se détériore de plus en plus, ce qui a été palpable au cours des derniers matchs avec une forte colère des Français.

Il Affaire Neymar et le Affaire Mbappé Ils déstabilisent fortement le club qui, au cas où il n’aurait pas peu de problèmes en dehors du terrain de jeu, les amène à les avoir aussi à l’intérieur. La défaite devant lui Dortmund remet en question l’avenir de la Ligue des champions une fois de plus et laissent ouverte la possibilité d’un nouveau trébuchement majeur dans la compétition européenne, la croix de ce club.