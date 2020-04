Neymar fait un don pour lutter contre une pandémie au Brésil

. et Prensa Latina

Samedi 4 avril 2020

Rio de Janeiro. L’attaquant brésilien Neymar a fait un don de cinq millions de reais (environ un million de dollars) pour la lutte contre Covid 19 au Brésil.

Une partie de l’argent donné par Neymar ira à l’Unicef ​​et une autre au fonds de solidarité dirigé par le présentateur et ami du footballeur, Luciano Huck, a indiqué la télévision SBT.

Contacté par l’., le responsable des relations publiques de Neymar a refusé de commenter ces informations. Nous ne parlons jamais de dons et de valeurs, a-t-il dit.

À son tour, la chaîne SBT a également déclaré que l’attaquant du Paris Saint Germain souhaitait que le don reste anonyme.

Avec Huck et d’autres personnalités du Brésil, Neymar a lancé il y a une semaine une campagne de collecte et de distribution de nourriture parmi les communautés les plus nécessiteuses du pays.

La solidarité doit être plus contagieuse que le virus. C’était le message que le joueur partageait avec le groupe de bienfaiteurs.

Huck, qui depuis quelques années a été mentionné comme un éventuel candidat à la présidentielle, a récemment déclaré sur les réseaux sociaux qu’il avait réussi à collecter 1500000 reais (environ 300000 dollars) grâce à des dons, qui iront aux communautés défavorisées de Rio de Janeiro.

Après que les compétitions de football en Europe aient été paralysées par la nouvelle pandémie de coronavirus, Neymar s’est rendu au Brésil, où il se trouve à sa résidence à Mangaratiba (sur la côte sud de l’État de Rio de Janeiro).

Le joueur a publié il y a quelques jours une vidéo dans laquelle il a demandé des applaudissements à tous les professionnels de la santé au Brésil, les remerciant d’avoir mis leur vie en danger pour soigner des patients touchés par le virus qui, jusqu’à présent au Brésil, a fait 300 morts.

Cependant, Neymar avait été la cible de controverses ces derniers jours, après avoir posté plusieurs photos avec des amis sur l’une de ses propriétés, où il passe par l’isolement volontaire.

