Neymar gagne plus de 3 millions par mois!

L’Equipe a rendu publique la liste des étages des joueurs de la ligue française qui dirige un Neymar avec un peu plus de trois millions de brut par mois. Un de plus Mbappé, qui est deuxième du classement des joueurs qui chargent le plus au championnat gaulois … et presque au monde.

Au total, et tel que publié par L’Equipe, Neymar il reçoit 3 060 000 bruts par mois par mois pour les presque deux (1 910 000) qu’un Mbappé dont le salaire est d’environ 18 millions net par saison. Ce montant est quelque peu éloigné de celui du Brésilien, qui a quitté Barcelone pour collecter un total de 37 millions chaque année.

À la troisième place de la liste se trouve un Thiago Silva qui reçoit 1 500 000 millions par mois. Cavani, qui était sur le point de signer pour l’Atlético de Madrid sur le marché des transferts passé, reçoit un paiement mensuel un peu moins: 1 345 000 bruts.