Neymar poursuit Barcelone pour la troisième fois: maintenant, pour 6,5 millions d’euros

Le dicton veut qu’il n’y en ait pas deux sans trois, et Neymar semble l’avoir bien appris. L’attaquant brésilien du Paris Saint-Germain, selon El Mundo, a déposé une nouvelle plainte contre Barcelone au taux de 6,5 millions d’euos pour éventualités fiscales causés par les contrats fictifs qu’il a signés et pour lesquels le club a déjà été condamné.

De l’entité Barca, ils n’ont pas l’intention de payer ce montant au joueur. Mais ils n’envisagent pas non plus de répondre avec une autre demande au joueur, comme l’indique également le même journal.

Parmi les trois actions en justice, Neymar a réclamé 38,6 millions d’euros à Barcelone. Dans le premier, mis en 2018, le joueur a demandé 28,6 millions, le total de la prime de renouvellement qui lui correspondait avant de signer pour l’équipe de France. Parallèlement, le second, fixé en 2019, a réclamé 3,5 millions d’euros pour non-paiement d’une partie de son salaire.

Il s’agit d’un conflit qui a lieu depuis le même jour où Neymar a fait ses valises pour Paris en 2017, et les deux parties se sont poursuivies. Barcelone a également intenté un procès cette année contre le joueur. Il a réclamé la prime de renouvellement, 8,5 millions d’euros de dommages et intérêts et 10% pour le retard.

Des rumeurs circulent également sur un éventuel retour de Neymar à Barcelone au cours de l’été. Au final ce mouvement ne s’est pas produit, et la trêve des revendications est rompue, il semble qu’il sera beaucoup moins possible que la signature ait lieu.