Neymar reste «bloqué» au Brésil sans pouvoir rentrer en France

La décision de Neymar de quitter Paris pour se rendre dans son pays natal pour y passer ses jours de détention a été quelque peu controversée ces derniers jours. Le coronavirus oblige déjà pratiquement tout le monde à être mis en quarantaine. La situation en France est en passe de devenir quelque chose de similaire à ce que vivent l’Espagne et l’Italie, première grande victime du virus en Europe.

Neymar quitté la France après l’annonce de la PSG l’arrêt de leur formation. Le club parisien n’a pas empêché ses joueurs de quitter leur pays respectif pour quarantaine chez eux dans la capitale, ils n’ont donc commis aucun acte indisciplinaire de la part de leurs joueurs. Tellement Thiago Silva comme Neymar ils se sont dirigés vers le Brésil et Edison Cavani Il s’est également rendu dans son pays, l’Uruguay.

Comme en Espagne, Emmanuel Macron, Président de la République française, a également déclaré l’état d’alerte et, comme dans toute l’Europe, les frontières aériennes ont été fermées. Avant cela, les footballeurs mentionnés se sont rendus dans leur pays et maintenant certains d’entre eux, comme c’est le cas Neymar, peut avoir des ennuis.

Dans le Paris Saint Germain On s’inquiète de ce que cela peut signifier maintenant si la concurrence intérieure reprend avant l’ouverture des frontières en Europe. L’évolution du coronavirus est toujours contenue mais il n’est pas clair si le Ligue 1 Sera de retour avant cela car il est pressant pour l’achèvement avant l’été.

Contrairement à Thiago Silva et Cavani, Neymar n’a pas de passeport européen et cela pourrait signifier qu’il ne pouvait pas voler vers l’Europe et accéder à la France pour retourner à l’entraînement et rivaliser avec l’élastique du PSG. Le seul espoir du club parisien est que les frontières s’ouvrent pour l’instant. Pour le moment, les footballeurs s’entraînent chez eux pour ne pas perdre la forme, ce qui n’est pas indifférent pour le Brésilien ou ses coéquipiers.