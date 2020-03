NFC South Predictions, Best Sports Documentaries et Kenny Mayne

Cousin Sal et le dégénéré Trifecta sont de retour pour jeter un œil au NFC South sans Cam Newton (02:00) avant de tenir un débat épique sur le plus grand documentaire sportif de tous les temps (12:15), et Harry donne un possible vainqueur en Premier League russe (24h30). Ensuite, Kenny Mayne d’ESPN se joint à l’émission pour discuter de l’adaptation à notre nouvelle réalité, le jeu de cartes qu’il a inventé et sa fondation Run Freely (32:30).

