NFL Combine Takeaways: Joe Burrow met fin aux rumeurs

La saison de la NFL ne se termine jamais. Alors que la victoire des Chiefs au Super Bowl est encore fraîche, la combinaison de la NFL, cette semaine à Indianapolis, nous donne l’occasion de commencer à regarder vers l’avenir. Pour vous tenir informé, un casting rotatif de membres du personnel de Ringer fournira une collection de réflexions sur chaque jour de l’événement. La disponibilité des médias a commencé mardi, et un certain nombre de joueurs, d’entraîneurs et de directeurs généraux ont donné un aperçu de ce que 2020 leur réserve:

Joe Burrow et Tua Tagovailoa ont dissipé certaines inquiétudes.

Les deux meilleurs quart-arrière de la classe 2020 sont venus à la moissonneuse-batteuse avec une question majeure suspendue au-dessus de chacun d’eux, et ces questions ont été rapidement abordées lorsque chaque gars a obtenu son tour sur le podium. Des rumeurs ont commencé à tourbillonner récemment selon lesquelles Burrow se méfiait de jouer pour les Bengals, qui détiennent le non. 1 choix, mais quand on a demandé au vainqueur de Heisman de venir à Cincinnati, il n’a pas mâché ses mots. “Je ne vais pas jouer”, a déclaré Burrow. “Je suis un joueur de balle. Celui qui me prend, je vais me présenter. “

Même si Burrow ne voulait pas jouer pour les Bengals, il aurait un effet de levier limité pour forcer sa sortie. Avant la mise en place de l’échelle salariale recrue en 2011, les joueurs en tête du repêchage disposaient d’une certaine autonomie car ils pouvaient tout simplement refuser de négocier avec l’équipe qui détenait le non. 1 choix. Les Dolphins ont fameusement attaqué Jake Long contre Matt Ryan en 2008 parce que Miami pensait qu’il pourrait conclure un accord avec Long avant le jour du repêchage. Ryan a finalement signé un accord de 72 millions de dollars sur six ans avec Atlanta, qui comprenait 4,75 millions de dollars de plus en garantie que l’accord de Long avec les Dolphins. Burrow n’a pas un tel pouvoir. Son accord est lié au plafond salarial de 2020, avec peu de choses à négocier, à l’exception des compensations et autres minuties. Burrow aurait théoriquement pu menacer de s’absenter de la saison et de reprendre le repêchage la saison prochaine, mais allez, cela n’allait jamais arriver. Si les Bengals le repêchent en premier au classement général (et tout indique que ce sera le cas), attendez-vous à ce que Burrow et ses petites mains soient sur la liste au début de la saison.

Pendant ce temps, Tua a passé une partie de son temps d’interview sur des destinations spécifiques (à savoir les Cowboys, qui étaient son équipe préférée en grandissant), mais le sujet le plus urgent était sa santé. Après avoir subi une luxation de la hanche menaçant sa carrière en novembre, certains craignaient que Tagovailoa ne soit pas physiquement prêt à jouer en 2020. Il a passé neuf heures avec les médecins de la moissonneuse-batteuse lundi, mais Tua a dit qu’il devrait être capable de faire «Tout» une fois qu’il a été autorisé médicalement, ce qui devrait arriver le 9 mars. Cette nouvelle devrait ravir les équipes en haut du repêchage. Si Tua est prêt à rouler cette saison, les choix près du sommet pourraient devenir très précieux pour les équipes qui cherchent à négocier. Si Washington est prêt à renoncer à Chase Young, les Redskins en reconstruction pourraient probablement collecter un paquet de choix supplémentaires auprès d’une équipe nécessitant un quart-arrière comme les Dolphins ou les Chargers. Avant la blessure de Tagovailoa, il semblait que Tua et Burrow finiraient avec un doublé, comme les paires Jared Goff – Carson Wentz et Jameis Winston – Marcus Mariota. Si Tagovailoa est en bonne santé, ce scénario est de nouveau en jeu.

Andrew Berry ressemble à un homme avec un plan pour les Browns

Il y a une raison pour laquelle les franchises braconnent les entraîneurs et les cadres des équipes qui réussissent pour reconstruire leurs propres organisations. Berry pourrait ne pas être en mesure de choisir des joueurs aussi bien sans l’aide de Howie Roseman, directeur adjoint du personnel des joueurs Andy Weidl, et le reste de l’excellent front office des Eagles, mais il est toujours intimement familier avec les processus qui ont permis à Philadelphie de construire une liste si solide. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait appris de Roseman, Berry a souligné certaines leçons spécifiques qu’il espère apporter avec lui à Cleveland. La première est que Roseman a exploré toutes les voies possibles pour approvisionner les Eagles avec talent. Peu de cadres du personnel ont été plus agressifs sur le marché du commerce et plus avisés dans la sélection des joueurs qui ont récemment été libérés et ne comptent pas dans la formule de choix compensatoire. Les meilleures équipes de la NFL ne se contentent pas de repérer et de développer leurs propres joueurs, elles parcourent la ligue pour trouver des actifs sous-évalués. Je m’attendais à ce que Berry apporte une mentalité similaire aux Browns.

Un autre conseil que Berry dit avoir pris en travaillant avec Roseman concernait l’importance de constituer une équipe plutôt que de simplement accumuler des talents. Lors de sa première manche en tant que directeur général des Eagles, Roseman a été brûlé par des agents libres à gros billets et un échec à comprendre comment l’arrivée de talents extérieurs coûteux a affecté les joueurs déjà dans les vestiaires. C’était une leçon qu’il a prise à cœur lorsqu’il a eu sa deuxième chance de diriger l’équipe en 2015. Roseman a rapidement distribué des extensions à plusieurs joueurs locaux de l’organisation afin de gagner la bonne volonté de ses joueurs, et cette vague de signatures a aidé pour construire la culture des vestiaires qui a finalement aidé les Eagles à remporter un Super Bowl. Ce sentiment est particulièrement important pour les Browns, qui n’étaient pas à court de talents la saison dernière mais qui ressemblaient à un gâchis à peu près de toutes les autres manières. Berry n’a peut-être pas le succès de team-building que Roseman et le front office des Eagles ont à Philadelphie, mais son expérience avec ce groupe devrait le faire démarrer du bon pied.

L’offensive des Browns sera différente sous Kevin Stefanski.

Après avoir exécuté une infraction de propagation basée sur le fusil de chasse au collège, Baker Mayfield a passé la majorité de ses clichés dans la NFL à jouer avec le pistolet. Cleveland a joué avec le fusil de chasse sur 66% de ses clichés la saison dernière, ce qui était légèrement plus que la moyenne de la ligue. Les Vikings de Kevin Stefanski, d’autre part, ont joué sous le centre sur 70% de leurs matchs en 2019, le taux le plus élevé de la NFL et près du double de la moyenne de la ligue (37%). Au cours de sa première année en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe, Stefanski adaptera son infraction au personnel de Cleveland, mais sur la base des conversations que j’ai eues à Indianapolis, il apportera la structure de base de son programme de jeu de course à pied avec lui aux Browns.

Cela signifiera quelques ajustements importants pour Mayfield, mais tout ce changement pourrait également être une bénédiction. Cleveland estime que le talent de Mayfield de jouer hors de la structure s’accorde bien avec les déploiements et les poches mobiles qui sont des marques de fabrique de l’infraction inspirée de Stefanski Gary Kubiak. Mettre délibérément Mayfield en mouvement pourrait également limiter sa tendance à dériver vers la droite hors de la poche lorsqu’il ressent de la pression. Parallèlement au déplacement du point de lancement, une action de jeu supplémentaire complète les points forts de Mayfield. Son pourcentage d’achèvement était de 10,1 points ridicule plus élevé avec l’action de jeu la saison dernière, la note la plus élevée de la ligue. Seuls Jameis Winston (4,5) et Jimmy Garoppolo (3,5) ont vu une augmentation de leurs verges par tentative avec action de jeu plus importante que Mayfield (2,6). Mayfield va essayer de nouvelles choses en 2020, mais ces ajustements pourraient l’aider à rebondir après une brutale deuxième saison.

Matt Rhule n’a pas hésité à vouloir s’accrocher à Cam Newton.

Le nouvel entraîneur des Panthers ne s’engagerait pas pour Newton en tant que quart-arrière partant de la Caroline la saison prochaine, mais Rhule a déclaré qu’il n’accorderait ce statut à aucun joueur de la liste. “Je le veux vraiment dans l’équipe”, a déclaré Rhule. “Je veux vraiment qu’il soit en bonne santé.” Rhule a déclaré qu’il avait passé du temps avec Newton dans les Panthers pendant son court séjour là-bas, et d’après ce qu’il a dit mardi, il semble que Newton sera probablement le starter des Panthers cette année s’il est en bonne santé.

La décision de garder Newton donne un aperçu de l’état d’esprit de l’esprit d’équipe de Caroline sous Rhule et d’un front office restructuré et axé sur l’analyse construit par le propriétaire David Tepper. Avec Luke Kuechly prenant sa retraite et un nuage d’incertitude pesant sur l’avenir de Newton, les Panthers semblaient être un candidat pour vider leur liste et se positionner pour une classe QB 2021 chargée qui comprend Trevor Lawrence et Justin Fields. Avec seulement un an restant sur l’accord de Newton, les Panthers pourraient encore être sur le marché pour un quart-arrière au printemps prochain; Cela dit, un Newton en bonne santé pourrait aider les Panthers à remporter suffisamment de matchs pour empêcher la Caroline de trouver un quart-arrière haut de gamme au repêchage la saison prochaine. Mais la logique derrière le maintien de Newton est assez évidente: avec 21,1 millions de dollars, Newton a le 14e plus haut plafond atteint parmi les quarts la saison prochaine. Si Newton est en bonne santé, c’est une bonne affaire pour un ancien MVP qui jouait à un niveau élevé aussi récemment qu’en 2018. C’est aussi un prix acceptable pour un quart-arrière de bridge, si c’est ce que Newton deviendra finalement si les Panthers cherchent à recommencer la saison prochaine .

Les cardinaux pourraient ne pas casser la banque en libre agence.

Le directeur général de l’Arizona, Steve Keim, a plus d’argent à dépenser cette saison que les années précédentes, mais il a déclaré mardi qu’il était judicieux de se méfier des accords d’agent libre à gros budget. Keim a déclaré qu’au cours des dernières saisons, les contrats d’agent libre avec un AAV de 5 millions de dollars ou plus n’avaient qu’un taux de réussite d’environ 40%. Nous savons que de nombreux ajouts d’agent libre intelligent se produisent après la première vague de signatures, lorsque les équipes peuvent devenir un peu trop zélées avec leurs dépenses. Mais il y a également eu de nombreuses preuves ces dernières années que les équipes de patients finiront par être récompensées. Des équipes comme les Colts and Bills ont évité les gros contrats en faveur de modestes contrats d’agent libre et la collecte de choix de repêchage, construisant lentement des formations de calibre éliminatoire sans nuire à leur santé financière à long terme. Seattle a plus de 50 millions de dollars d’espace de plafond malgré un quart-arrière avec un plafond de 31 millions de dollars, et cela est possible en grande partie parce qu’il a évité de distribuer de grosses affaires à des agents libres extérieurs. Le bon agent libre à gros budget peut transformer une équipe (il suffit de demander aux chefs à propos de Tyrann Mathieu), mais je serai curieux de voir comment la reconstitution d’équipes avec une tonne d’espace de casquette (comme les Dolphins et Redskins) approche le marché cette année .