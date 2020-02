NFL Combine Takeaways: Ne vous inquiétez pas des petites mains de Joe Burrow

La saison de la NFL ne se termine jamais. Alors que la victoire des Chiefs au Super Bowl est encore fraîche, la combinaison de la NFL, cette semaine à Indianapolis, nous donne l’occasion de commencer à regarder vers l’avenir. Pour vous tenir informé, un casting rotatif de membres du personnel de Ringer fournira une collection de réflexions sur chaque jour de l’événement. Lundi, les quarts et récepteurs larges ont été mesurés. Voici quatre plats à emporter:

Joe Burrow a de minuscules mains

La moissonneuse-batteuse est très importante. C’est aussi très stupide. Les mesures, les tests et les interviews qui ont lieu en février à Indianapolis peuvent indiquer à une équipe à quel point un joueur est physiquement doué, athlétique et mature, mais ils peuvent également obscurcir ses réalisations sur le terrain et réduire son stock de tirages à la taille de ses mains. .

Entrez Joe Burrow. L’ancien quart-arrière du LSU et vainqueur du trophée Heisman a été mesuré lundi, et la taille de sa main a immédiatement attiré l’attention. Burrow mesuré à 9 pouces du pouce au petit doigt, à égalité pour la plus petite taille de main parmi les quarts de premier tour mesurés à la moissonneuse-batteuse depuis 2008.

Nous sommes déjà venus ici. En 2016, l’ancien quart-arrière de Cal Jared Goff a mesuré avec des mains de 9 pouces, et cela a suscité une panique miniature parmi les draftniks, mais les Rams ne l’ont toujours pas pris. 1 dans l’ensemble. Goff a été un quart-arrière enclin à échapper à la NFL, mais c’est autant un problème avec sa présence dans la poche qu’avec sa taille de main, et Burrow a tâtonné quatre fois seulement la saison dernière (et cinq fois la saison précédente). Il n’y a pas de relation statistiquement significative entre la taille de la main et le jeu du quart. Les draft gourous qui veulent se concentrer sur les chiffres de Burrow devraient mettre de côté sa mesure de la main et se concentrer sur les statistiques qui comptent: 60 touchés, six interceptions, 5 671 verges par la passe et une incroyable cote de passage de 201,96. Burrow vient d’avoir ce qui est sans doute la meilleure saison de tous les temps pour un quart-arrière universitaire – il serait ridicule de s’inquiéter de la taille de sa main maintenant.

S’il y a une organisation qui pourrait ne pas tenir compte de cette leçon, c’est bien les Bengals. Ils ont un département de dépistage notoirement petit et pourraient penser à quel point la taille de la main est importante pour leur quart-arrière, qui doit jouer une tonne de matchs à l’extérieur par temps froid dans les stades de l’AFC North. Mais même compte tenu du peu de confiance que j’ai en cette organisation, je ne parierais pas qu’ils gâchent ça: l’entraîneur-chef de Cincy, Zac Taylor, a entraîné Goff avec les Rams en 2018.

Mais Tua Tagovailoa a un petit corps

Peut-être que les Bengals se parleront à Tagovailoa, dont les mains mesuraient un 9 7/8 pouces parfaitement adéquat. Cependant, l’ancien quart-arrière de l’Alabama mesurait également 6 pieds pairs (Burrow mesure 6 pieds 3 pouces). C’est bien en dessous de ce que les éclaireurs de la NFL recherchent habituellement dans un quart-arrière, et pour trouver un autre QB de premier tour mesurant à 6 pieds ou moins, vous devez remonter jusqu’à … l’année dernière, lorsque les Cardinals ont pris 5 pieds. 10 Kyler Murray en premier.

Murray vient de connaître une saison relativement prometteuse au cours de laquelle il a remporté le prix de recrue offensive de l’année de l’Associated Press. Nous savions déjà que Tagovailoa ne possédait pas la hauteur prototypique de la NFL, et sa mesure de moissonneuse-batteuse ne devrait pas affecter son stock. Ce qui compte vraiment, ce sont ses rapports médicaux concernant sa hanche réparée chirurgicalement. Cette information n’est pas encore disponible.

Chase Young n’a pas besoin de se prouver

Le lanceur de passes de l’Ohio State est peut-être le meilleur joueur du repêchage, mais les équipes qui le convoiteront devront décider combien il vaut en fonction de sa bande, et non de ses tests. Il saute cette partie de la moissonneuse-batteuse mais sera disponible pour des examens médicaux et des entrevues. Young était si bon au collège que cela ne devrait pas avoir beaucoup d’importance; il n’est pas rare que les meilleurs prospects sautent les parties d’entraînement de la moissonneuse-batteuse.

Le champ Wideout est bondé comme l’enfer

Il s’agit d’une classe de récepteurs larges historiquement profonde, et cela peut se résumer aux petits détails de la moissonneuse-batteuse lorsque les équipes déterminent comment classer les récupérateurs de passes sur leurs planches. Dans cet esprit, voici quelques mesures d’aujourd’hui qui ont attiré mon attention:

Le large éventail de TCU Jalen Reagor est arrivé à 5 pieds 10 pouces 5/8 et 206 livres. C’est un cadre volumineux (dans le bon sens), et si le speedster brille dans l’agilité et les compétences de vitesse comme il est censé le faire, il pourrait tirer des planches. Il a la circonférence de boxer les défenseurs et de faire des prises difficiles.

Le large de Brandon Aiyuk de l’Arizona State est arrivé à 5 pieds 11 5/8 avec une envergure de 6 pieds 8 pouces. C’est absolument sauvage. Aiyuk a des bras incroyablement longs par rapport à sa taille, ce qui pourrait l’aider dans des situations de capture contestées.

Clemson wideout Tee Higgins mesuré à 6 pieds 3 5/8, 216 livres, avec une envergure de 6 pieds 9 pouces. C’est un peu plus petit que le 6 pieds 4 pouces, il était répertorié à Clemson, mais Higgins est toujours énorme. Pour toute équipe qui valorise la taille à la position du récepteur large, Higgins sera haut placé sur la planche.

Pendant ce temps, Henry Ruggs III de l’Alabama et ses mains de 10 1/8 pouces ont haussé les sourcils. À 5 pieds 11 pouces, il est l’un des plus petits récepteurs sur la planche, mais ces mitaines pourraient l’aider à tirer dans les passes difficiles.

Jerry Jeudy, un large éventail de l’Alabama, et CeeDee Lamb, un large éventail de l’Oklahoma, sont les deux meilleurs récepteurs du conseil, et ils sont arrivés avec des versions très similaires:

#NFLCombine le fil des mesures clés…

50. #Clemson WR Tee Higgins

Hauteur: 6-3 5/8

Poids: 216

Main: 9 2/8

Bras: 34 1/8

Envergure: 81

– Charles Robinson (@CharlesRobinson) 24 février 2020

En fin de compte, les tests physiques auront un impact plus important sur ce qui sépare ces récepteurs, mais les données de mesure nous ont déjà donné matière à réflexion.