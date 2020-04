NFL Draft 2020: 1 dormeur à chaque position que les équipes ne devraient pas négliger

Le repêchage de la NFL de cette année sera indéniablement modifié grâce à la pandémie qui a frappé le monde. Cela pourrait ne pas affecter sérieusement les gars en tête des listes de souhaits des équipes, qui ont compilé plus que leur juste part de bande de jeu et ont eu la chance de surprendre au NFL Scouting Combine.

Cela rendra la vie plus difficile aux prospects moins connus qui ont eu des journées professionnelles et des visites d’installations annulées en raison de problèmes de coronavirus, cependant.

Mais il y a trop de talent dans les petites écoles, ou autrement négligé, en 2020 pour que les équipes de la NFL l’ignorent. Examinons de plus près certaines de ces perspectives qui ont travaillé dans une relative obscurité tout en perfectionnant leurs compétences. Ces joueurs risquent de tomber au troisième jour du repêchage de cette année – ou de se retirer complètement de la procédure, car leur possibilité de se vendre à des cadres d’équipe était si limitée.

Je vais briser un dormeur de chaque position en attaque et en défense, la seule règle étant qu’ils ne peuvent pas avoir joué la saison 2019 pour un programme Power 5.

Infraction

QB: Jackson Erdmann, St. John’s (Minnesota)

Allons DEEP pour lancer cette liste. Erdmann est peu susceptible d’entendre son nom appelé lors du repêchage parce qu’il a joué dans le monde à faibles enjeux de la Division III, mais le quart-arrière Johnnie a gouverné son domaine sans bourse. L’ancien favori de Penn State était le vainqueur du prix Gagliardi (Heisman de DIII) en 2018 et finaliste en 2019 – lorsqu’il a lancé pour 5 040 verges et 47 touchés en 14 matchs en tant qu’aîné.

Bien qu’il se soit heurté à une concurrence décevante, Erdmann a montré un bras puissant et précis avec sa capacité à lancer de belles balles profondes.

Il fait un bon travail pour comprendre les principes de base de la couverture et pour placer le ballon à un endroit où ses cibles peuvent tirer lors d’une passe de touché, même dans les quarts serrés. Répertorié à 6’4 mais probablement un peu plus court, il a une solide hauteur QB. Bien qu’il ait beaucoup à prouver, il appartient absolument au camp de quelqu’un cet été.

De plus, il a une fois frappé rapidement une balle sur 58 mètres. Polyvalence!

WR: Isaiah Coulter, Rhode Island

Coulter a aidé à mener un redressement majeur au Rhode Island, menant une équipe Rams perpétuellement affreuse à ses meilleures finitions de la dernière décennie. L’ancienne recrue zéro étoile a suivi son cousin Aaron Parker (un autre dormeur décent WR) à l’URI, où il a explosé pour 72 captures, 1039 verges et huit touchés en 2019 malgré une situation QB décevante.

Voici ce que le dépisteur de longue date de la NFL, Gil Brandt, a dit à propos de Coulter tout en le distinguant comme l’un de ses trois espoirs préférés, selon Peter King de NBC:

Il est 6’1 7/8, gros récepteur. Joue grand. Peut fonctionner sous 4.4. [Official combine time: 4.45.] J’aime ces gars qui viennent d’une école comme Rhode Island avec quelque chose à prouver. Je ne veux pas lui mettre trop de pression, mais il pourrait être [D.K.] Metcalf de ce projet.

RB: James Robinson, État de l’Illinois

Robinson était un monstre pour les Redbirds. Il a dirigé la Conférence de football de la vallée du Missouri – qui comprend des poids lourds de la FCS comme l’État du Dakota du Nord et le nord de l’Iowa – dans les chantiers précipités en 2018 et 2019. Il a explosé en séries éliminatoires, où il s’est précipité pour 601 verges en trois matchs tout en conduisant l’État de l’Illinois à les quarts de finale du FCS l’automne dernier.

Robinson est un coureur agité dont les courtes enjambées peuvent entraver sa vitesse de pointe, mais le rendent également difficile à perturber. Une solide performance au Shrine Bowl (y compris un touché de 63 verges) devrait aider à dissiper toutes les idées préconçues sur son manque de compétition. Il n’a pas beaucoup ajouté en tant que récepteur, mais il peut être un peloton de forage de trous au niveau suivant dont la taille compacte et l’encombrement en font également un bloqueur de passes utile.

TE: Charlie Taumoepeau, État de Portland

Taumoepeau est construit plus comme un dos en H que comme un bout droit (6’2, 240 livres), mais une équipe entreprenante de la NFL trouvera un moyen de l’intégrer dans sa gamme. Alors que ses chiffres avec les Vikings n’étaient pas incroyables, Taumoepeau a enregistré ses plus grandes performances pour les scènes les plus brillantes.

Voici ce qu’il a fait lors des trois matchs de PSU contre FBS au cours des deux dernières années:

quatre captures et un touché contre l’Arkansas en 2019

trois captures, 130 yards et deux touchés contre le Nevada en 2018

cinq attrapes, 125 yards et deux touchés contre l’Oregon en 2018

Cela ne semble pas impressionner le site officiel de la NFL, qui répertorie son collège comme «INCONNU».

OT: Alex Taylor, État de Caroline du Sud

Taylor était censé être le protecteur des bords de l’État des Appalaches, mais il a été transféré au SCSU pour poursuivre un voyage à deux sports sur le gril et le bois dur. Même si sa carrière de basket-ball n’a pas réussi, il a tout de même fait preuve de suffisamment de tacle maigre de 6’8, 308 livres pour mériter une invitation dans la moissonneuse-batteuse.

Avec des représentants limités à la fois au lycée (17 matchs) et au collège (seulement 22 départs), il est un espoir brut mais intrigant qui adore monter dans le champ et détruire les arrières défensifs dans les situations de passe / balayage d’écran. Il aura besoin d’un peu de temps pour ajouter une petite circonférence de monteur de lignes et affiner sa technique, mais il pourrait récompenser cet investissement de manière importante.

OG / C: Danny Pinter, État du ballon

Pinter est allé à Ball State comme une fin serrée, puis s’est converti pour plaquer pour les deux dernières années de sa course avec les Cardinals. Il a déclaré aux journalistes de la moissonneuse-batteuse qu’il cherchait à se déplacer à l’intérieur de la NFL, et que sa capacité à faire des lectures pré-instantanées et à s’ajuster en conséquence l’aiderait à passer au centre.

Il a conservé l’essentiel de l’athlétisme et de la rapidité qu’il a initialement apportés comme cible malgré un volume de plus de 300 livres. Alors qu’il apprend toujours la position et manque de taille idéale, sa transition en douceur vers la ligne à Ball State suggère qu’il pourrait avoir un étage élevé en tant que bloqueur utilitaire.

La défense

DT: Auzoyah Alufohai, Géorgie de l’Ouest

Peut-être la perspective la plus fréquentée du projet, les problèmes académiques d’Alufohai l’ont gardé d’une expérience FBS. Son parcours sinueux a traversé le FCS Kennesaw State, puis, après avoir été privé d’une chemise rouge pour difficultés médicales avant sa saison senior, en Division II West Georgia. Il est une grande présence épaisse qui libère des blocs efficacement, et bien qu’il brille sur la bande, il est difficile de ne pas remarquer l’avantage de taille qu’il avait à l’UWG – quelque chose qu’il n’apportera pas avec lui à la NFL.

Pourtant, les athlètes de 6’4, 320 livres sont difficiles à trouver. Si Alufohai peut prouver qu’il a l’explosivité pour obstruer les couloirs de course avant de pouvoir ouvrir, il y aura une place pour lui chez les pros.

Bord: Derrek Tuszka, État du Dakota du Nord

Alex Highsmith de Charlotte convient également, mais il ressemble à un choix potentiel pour le Jour 2. Au lieu de cela, creusons un peu plus en profondeur avec Tuszka.

L’ancien Bison est un chasseur de passes relativement maigre avec un solide coup de poing de la ligne de mêlée, mais il peut avoir du mal à se désengager des plaqués offensifs pour se glisser dans la poche. Malgré cela, il est suffisamment polyvalent pour faire des ravages du bord ou trancher à l’intérieur. Les bras relativement courts de Tuszka peuvent le blesser dans la NFL, bien qu’il ait présenté un large éventail de techniques qui ont fonctionné contre les bloqueurs du FCS et devraient se traduire, au moins dans une certaine mesure, le dimanche.

LB: Logan Wilson, Wyoming

Wilson est assez averti et athlétique pour s’acquitter de ses fonctions de secondeur / sécurité STAR hybride. Sa carrière universitaire a été dépensée en masse pour passer du cornerback à LB, il a donc de solides instincts et des compétences à apporter à sa couverture au milieu du terrain. Le Cowboy alun est également en mesure de se frayer un chemin dans le champ arrière et de jouer sur les tailbacks (35 plaqués pour la perte en quatre saisons au Wyoming), ce qui en fait une arme polyvalente contre la passe et la course.

CB: Nevelle Clarke, Floride centrale

Clarke est un cornerback long et maigre (6’1) capable de se présenter à la ligne pour la couverture de presse ou de glisser en arrière pour déguiser ses intentions et attirer les quarts-arrière dans de mauvaises situations. Son nez pour le ballon a brillé avec 24 ruptures de passes lors de ses deux dernières saisons avec les Knights. Bien que son plaquage ait mérité des critiques non élogieuses, sa capacité à voir le ballon et à effacer les lancers de haut niveau avec sa taille fait de lui un atout dans le jeu de passe.

S: Marc-Antoine Dequoy, Université de Montréal

La sécurité a quelques points forts de petites écoles qui pourraient être des choix précoces – Kyle Dugger de Lenoir-Rhyne et Jeremy Chinn du sud de l’Illinois. Creusons devant eux et trouvons une étoile du grand nord blanc.

Dequoy était l’un des athlètes les plus célèbres de U Sports, l’équivalent canadien de la NCAA. Trois fois membre de l’équipe d’étoiles du Canada (deuxième équipe en 2017, première équipe en 2018 et 2019) sur le dos défensif, l’ancien Carabin de Montréal est habile en couverture le long de la fente et capable, à 6’2 et encore – une croissance de 198 livres, pour passer à la ligne de mêlée et effacer les jeux de course. Il éclaire aussi avec le ballon; il a retourné six de ses 12 interceptions en carrière pour des touchés.

Si cela n’attire pas votre attention, ce sera le cas. Il a fait ses preuves lors de sa journée professionnelle avec un temps de 4,35 secondes 40 et un exercice à trois cônes de 6,65 secondes, ce dernier aurait été le plus rapide de tous les arrières défensifs de la moissonneuse-batteuse de cette année. Cette polyvalence devrait l’aider dans sa transition du football canadien au gril américain.