NFL Draft 2020: Adam Trautman est si bon qu’il mettra fin à la longue sécheresse de Dayton

L’ailier rapproché de Dayton, Adam Trautman, est sur le point de marquer l’histoire de son programme de football Flyers. L’Université de Dayton n’a pas produit de choix de repêchage de la NFL depuis 1977. Mais Trautman cherche à changer cela, et tout commence par une solide performance au NFL Combine.

Découvrons le gars qui pourrait remettre le football de Dayton sur la scène de la NFL.

Trautman a les outils nécessaires pour réussir un virage serré dans la NFL

Arrivée à 6’5 ’, 255 livres, Trautman a une grande taille pour une fin serrée. À Dayton, il a terminé sa carrière avec 2 295 verges reçues et 31 touchés. Sa meilleure saison a eu lieu en 2019, alors qu’il avait en moyenne 83 verges par match. Il a mené les Flyers à recevoir des verges au cours de ses saisons de deuxième année, junior et senior.

Dan Kadar, expert en ébauche de SB Nation, a déclaré que Trautman comme une perspective reflète les 49ers de San Francisco TE George Kittle:

“Si une équipe de la NFL est à la recherche du prochain Kittle, Trautman est la chose la plus proche dans ce projet”, a déclaré Kadar. «Il n’est peut-être pas le bloqueur de Kittle, mais peu de points faibles le sont. Quoi qu’il en soit, dans ce domaine, il est assez bon. De plus, avec une fin de réception serrée, la capacité de bloquer est un avantage. »

Trautman a déclaré lors de la moissonneuse-batteuse qu’il modélise son jeu après la fin des 49ers:

#Dayton TE Adam Trautman a déclaré qu’il étudie beaucoup de films sur George Kittle et T.J. Hockenson. Trautman a dit qu’il avait choisi ces gars, d’abord et avant tout, parce qu’il aime la force avec laquelle ils jouent.

– Trevor Sikkema (@TampaBayTre) 25 février 2020

«J’adore le regarder jouer, d’un point de vue implacable», a déclaré Trautman à Indianapolis.

Sur le film, Trautman utilise sa taille à son avantage pour créer une séparation d’avec les défenseurs, et il a une bonne explosion en amont. Il a aussi beaucoup d’athlétisme avec sa taille – regardez cette magnifique prise à une main qu’il avait contre Valparaiso l’année dernière:

Deuxième semaine consécutive, les Flyers ont eu un coup de cœur lors du @espn College Football Final Show! La semaine dernière, c’était un autocollant de casque pour Jack Cook. Cette semaine, il s’agissait du rattrapage à une main d’Adam Trautman lors d’une passe en double revers lors de la victoire de UD 41-28 à Valparaiso. #GoFlyers #GotGrit pic.twitter.com/LhqLYoqG3m

– Dayton Football (@DaytonFootball) 14 octobre 2019

Trautman, d’Elk Rapids, Michigan, n’était pas une recrue très vantée au lycée. Selon son profil 247Sports, Dayton était sa seule offre de bourse.

Chose intéressante, Trautman n’a pas toujours été une fin serrée. Il est arrivé à Dayton en tant que quart-arrière, mais il a demandé à son coordinateur offensif à ce moment-là s’il pouvait passer à la fin pour obtenir plus de représentants en attaque.

“Je me disais:” Hé, je veux juste en faire partie “”, a déclaré Trautman via Browns.com. «Je savais que je pouvais apporter une toute nouvelle dynamique à la position finale serrée. Nous avons finalement fait le changement, et c’était la plus grande décision de ma vie. »

Cette décision a continué de porter ses fruits pour Trautman. Voici ce que Kadar a dit au sujet du projet de stock de Trautman:

Il va être très bien repêché en raison de sa capacité de receveur de passes. Trautman a beaucoup joué à l’extérieur à Dayton et a montré ses compétences physiques pour s’ouvrir en utilisant son cadre et en cassant les plaqués après la capture. En tant qu’ancien basketteur, vous pouvez voir à quel point Trautman est un déménageur facile sur le terrain. Il n’y a pas beaucoup de mouvements perdus dans sa façon de jouer. Cela aide à compenser sa vitesse de jeu, qui semble bonne mais pas excellente.

Le produit Dayton a déclaré à Indy que l’une des plus grandes choses qu’il avait à apprendre était la technique de blocage.

“Du point de vue du travail, j’ai toujours eu la fin, comme prendre soin des gens”, a déclaré Trautman. «Mais la technique y était liée, j’étais évidemment très sous-développé dans ce domaine. Mon année junior en chemise rouge, c’est quand j’ai pu commencer à le voir au début. Je veux dire que ce n’était même pas près de là où je suis maintenant, mais je pouvais commencer à le voir.

«Et cette année, c’est quand je me suis retrouvé, à maintes reprises, à conduire des gars à huit, neuf, 10 mètres du ballon et à les mettre sur le dos. Je l’ai dit au Senior Bowl: je préfère contrôler la ligne de mêlée et déplacer les gens hors du ballon plutôt que de marquer des touchés et d’attraper des passes. Et je pense que cela apparaît sur le film. ”

Ce genre d’attitude est susceptible d’impressionner les équipes avant le repêchage. Kadar projette Trautman d’aller aussi haut que le deuxième tour, mais pas plus bas que le troisième.

Les joueurs de football de Dayton n’ont pas été repêchés depuis des décennies, mais Trautman peut changer cela

Le dernier joueur de Dayton sélectionné au repêchage de la NFL était l’attaquant offensif Bill Westbeld, qui avait été emmené au 11e tour par les Seahawks de Seattle en 1977. Mais Westbeld n’a pas fini par jouer dans la NFL. Cela fait encore plus longtemps qu’un ancien Flyer n’est apparu dans un match de la NFL. L’OT Mike Wilson a commencé quelques matchs avec les Chiefs en 1975 et l’OL Bob DeMarco a disputé 14 matchs avec les Rams la même année.

Trautman utilise les chances contre lui comme motivation.

“À chaque niveau où j’ai joué, on m’a dit que je n’étais pas assez bon”, a-t-il déclaré via le Dayton Daily News à Indianapolis. “En sortant du lycée, vous n’êtes pas assez bon pour jouer dans la (NCAA Football Bowl Subdivision). Et puis à la sortie de Dayton, personne n’a vraiment joué dans la NFL ni été repêché depuis les années 70, donc je suis ici pour continuer à lutter contre ça, toujours utiliser cet avantage et l’emporter avec moi. “

En avril, Trautman peut devenir le premier joueur en 43 ans à représenter les Flyers au repêchage. Non seulement il a de bonnes chances de le faire, mais il devrait entendre son nom appelé assez tôt.