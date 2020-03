NFL Draft 2020: CeeDee Lamb pourrait avoir la meilleure carrière de cette classe WR

Il m’est impossible d’éviter de comparer CeeDee Lamb à Jerry Jeudy. Je dirais que même si Jeudy n’avait pas été le seul récepteur, j’ai fait une panne sur ce point. Ils sont deux des meilleurs espoirs des récepteurs dans le repêchage de cette année, et il existe de nombreuses similitudes entre eux.

Lamb et Jeudy «se ressemblent», les deux gars mesurant un peu plus de 6’1 et pesant plus de 190 livres. Ils ont tous deux été utilisés d’une multitude de façons dans leurs infractions respectives – Jeudy à l’Alabama, Lamb à Oklahoma – la saison dernière. Je les ai vus tous les deux courir un tas de croiseurs peu profonds, des sorties rapides, des inclinaisons rapides, des balayages par jet et une tonne d’écrans à la fois larges et dans la fente. Ils ont également montré un potentiel de gros jeu, bien que la façon dont ils ont fait ces gros jeux ait souvent divergé.

Cependant, il ne s’agit pas d’une colonne de comparaison et de contraste, d’autant plus que Lamb est un baller à part entière. Au lieu de cela, je vais juste vous donner le bas sur Lamb comme je l’ai fait avec Jeudy, puis vous pouvez faire la comparaison et le contraste par vous-même.

Ce que l’agneau fait bien: se casser les chevilles

Commençons par le fait que Lamb peut vous faire manquer dans une cabine téléphonique. Tout jeune fouineur lisant ceci peut avoir à chercher sur Google ce qu’est une cabine téléphonique, mais croyez-moi, vous l’obtiendrez après l’avoir fait.

Il y a des gars qui peuvent voir des couloirs de course se développer sur le terrain que presque personne d’autre ne peut voir, et Lamb tombe définitivement dans cette catégorie. Peu importait le type de passe qu’il avait capté ou l’endroit où il se trouvait sur le terrain, s’il obtenait le ballon avec un espace de manœuvre, c’était l’heure du spectacle.

Dans les quatre matchs que j’ai regardés, j’ai vu un groupe de gars qui pourraient avoir besoin de nouvelles chevilles après avoir tenté de s’attaquer à Lamb dans l’espace ouvert. Il a la capacité de coller son pied dans le sol et de changer de direction sur un centime, puis vous donne 10 sous juste avant que le défenseur ne soit mis en contact. C’est quelque chose que les gars ont ou non. Et Lamb cherchait toujours à faire rater un gars.

Regarder Lamb filer dans les secondaires pour un gros mètre m’a en fait rappelé que Dante Hall retournait des coups de pied dans la journée. En particulier, il y a eu cette pièce qui m’a fait me lever et hurler. L’agneau a tissé à l’intérieur, à l’extérieur, autour et à travers la circulation sur son chemin vers un long toucher des roues sur un simple écran de fumée.

Vous ne pouvez pas enseigner cela. Vous ne pouvez pas coacher cela. Ce genre d’insaisissabilité se traduit bien au niveau suivant, où nous voyons plus de passes courtes et d’écrans pour profiter de l’extérieur. Cela est particulièrement vrai lorsque vous parlez d’un gars qui faisait ce genre de mouvements contre une concurrence de premier ordre.

Ce que Lamb fait bien: il est difficile à abattre

Un autre gros argument de vente de Lamb est qu’il est un coureur plus fort avec le ballon dans les mains qu’il n’y paraît.

Une partie de la raison pour laquelle il était si bon pour faire de gros jeux avec des passes courtes est qu’il était capable de garder son équilibre et de rester debout lorsque les défenseurs tentaient de le faire exploser, mais ne terminait pas. En fait, il me rappelle beaucoup le récepteur Texans All-Pro DeAndre Hopkins. La façon dont Lamb continue de travailler par contact va rapporter d’énormes dividendes dans la NFL.

J’ai vu Lamb se faire exploser plusieurs fois juste après avoir fait un rattrapage, mais il a toujours été en mesure de garder la possession tout en allant au sol. Cela, avec son style de course solide, me donne beaucoup de confiance en lui étant un gars «dur».

Alors que les jukes et les tours vont faire grimper la foule, certains de ces gains de 5 mètres sur les troisième et quatrième sont également susceptibles de faire partie de sa marque de fabrique dans la ligue.

Un autre avantage en faveur de Lamb est qu’il a une bonne idée de la façon de gérer les itinéraires, en particulier contre la couverture de zone. Il savait comment naviguer dans le trafic pour accéder aux fenêtres ouvertes et se rendre disponible. Lorsque vous exécutez ces itinéraires de traversée de faible à moyenne profondeur, il y a toujours des secondeurs et des sécurités dans cette région qui cherchent à vous offrir l’entreprise.

En fait, j’ai pu voir Lamb travailler autour de ces défenseurs «troués», soit éviter le contact, soit le traverser, puis trouver une fenêtre ouverte pour s’asseoir. Ce n’est pas quelque chose que vous voyez de la part de nombreux récepteurs universitaires.

Là où l’agneau peut s’améliorer: faire des captures contestées

En regardant la bande, il est clair que Lamb est rapide, comme l’a montré son tableau de bord de 4,5 secondes de 40 mètres sur la moissonneuse-batteuse. Mais alors que le temps de Jeudy était seulement 0,05 plus rapide, leurs vitesses sur le terrain me semblent très différentes. Jeudy s’est ouvert en profondeur de façon constante, mais Lamb n’a pas semblé obtenir beaucoup de séparation lorsqu’il a été ciblé sur des lancers de champ.

C’était quelque chose de constant dans les quatre matchs. La seule bombe contestée que Lamb a attrapée là où le ballon a parcouru plus de 20 mètres en l’air était contre LSU.

Il a également eu un autre long touché sur une couverture complètement brisée contre Houston. Sinon, ses cibles sur les routes de go étaient pour la plupart soit de mauvais lancers, des balles qui étaient tombées incomplètes mais qui auraient pris une prise exceptionnelle, ou dans un cas une chute.

Et cela m’amène à ma seule vraie préoccupation avec Lamb après avoir regardé sa bande: sa capacité à faire des captures contestées sur 50-50 balles.

J’ai déjà dit dans la ventilation de Jeudy que cela ne le préoccupait pas beaucoup parce que je m’attendais à ce qu’il ait suffisamment de séparation en aval sur la plupart de ces lancers. Avec Lamb, je l’ai vu courir des routes profondes contre les coins et les sécurités, et à peu près à chaque fois que le ballon est arrivé, le défenseur était là pour essayer de jouer ou de le distraire suffisamment pour qu’il ne puisse pas l’attraper.

Je pensais que Lamb a montré de bonnes mains à presque toutes les autres situations au cours de ces quatre matchs. Il est monté haut et a attrapé plusieurs balles avec ses mains, et il en a attrapé plusieurs autres dans la circulation. Cependant, il semblait que tenter d’attraper ces fondus contestés n’était qu’un animal différent pour lui. Et il n’est pas grand comme Mike Evans, qui peut juste survoler un dos défensif pour l’obtenir.

Je pense que c’est un domaine que Lamb peut améliorer pour devenir une menace profonde dans la ligue. Comme je l’ai dit, ses mains sont vraiment belles sinon, c’est probablement juste une question de concentration. S’il arrive là où il peut attraper comme Hopkins dans ces situations contestées, ou même se rapprocher, Lamb va être l’enfer pour essayer de se défendre.

Je pense que c’est quelque chose qu’il peut certainement faire.

L’avenir de la NFL de Lamb: une forte hausse

Je considère Lamb comme un grand talent au premier tour. Cependant, après avoir regardé DK Metcalf et A.J. Brown a duré jusqu’à la fin du deuxième tour l’an dernier, je ne sais pas si quelqu’un sait à quoi ressemble réellement un premier tour.

Je noterai que, comme Brown et Metcalf, je n’ai pas vu Lamb exécuter un arbre de parcours étendu dans ces quatre matchs. C’était principalement des itinéraires de rupture de 5 mètres, des croiseurs peu profonds, des itinéraires profonds (ce qui semblait être sa spécialité) et diverses versions de balles profondes.

Je mettrai l’avertissement que regarder la copie TV signifie que je suis généralement à la merci de savoir si l’émission a montré un angle de relecture de son itinéraire. Pour autant que je sache, l’arbre de route de Lamb lui-même était assez basique. Mais, tout comme avec Metcalf et Brown, j’ai vu assez d’agneau athlétique pour que je ne pense pas que lui apprendre à exécuter une fouille profonde ou à l’extérieur va être très difficile. Ce n’est pas de l’astrophysique.

Avec ses pieds rapides et son contrôle du corps, j’imagine que Lamb finira par être un coureur de route helluva avant que tout soit dit et fait, de toute façon.

L’agneau est une perspective fantastique, mais il doit améliorer certains domaines pour devenir un Bowler Pro, ce que vous recherchez lorsque vous rédigez un gars en hauteur. Je ne pense pas qu’il aura un problème d’adaptation dans la ligue, mais je ne pense pas qu’il soit encore un produit fini.

Quoi qu’il en soit, il lui faudrait beaucoup d’échecs en tant que pro. Il y a trop de choses qu’il fait bien, y compris le blocage. Je pouvais certainement le voir être un gars de la réception de plus de 80 ans dans une infraction qui met l’accent sur le fait de mettre le ballon entre ses mains rapidement. Et comme je l’ai dit plus tôt, quand il prend le ballon entre ses mains, c’est à ce moment que la fête commence vraiment.

Ce qui sera intéressant de voir si Jeudy ou Lamb sort le premier du tableau le jour du repêchage. Bien sûr, cela fera beaucoup d’arguments sur Internet pendant des mois et peut-être des années après, mais je crois vraiment que les deux gars seront formidables dans la NFL, sauf blessure.

En tant que vieux choix de sixième tour, j’aime toujours rappeler aux gens que ce n’est jamais où vous commencez, mais où vous finissez. La beauté est que je pense que les deux gars peuvent s’intégrer dans à peu près n’importe quel système offensif en raison des différents rôles que leurs équipes universitaires leur ont fait jouer. Bien que j’aime Jeudy par rapport à Lamb en ce moment, il ne fait aucun doute que Lamb pourrait le dépasser dans la ligue, et c’est la partie amusante pour moi.

Quoi qu’il en soit, l’avenir devrait être radieux pour ces deux jeunes hommes exceptionnels.

Aux fins de cette ventilation, j’ai regardé Lamb jouer contre Houston, l’État du Kansas, Baylor dans le match de championnat Big 12 et LSU dans la demi-finale des éliminatoires du football collégial.