NFL Draft 2020: Isaiah Simmons peut s’aligner partout où une défense a besoin de lui

Isaiah Simmons n’avait pas besoin d’une bonne performance au Combine NFL 2020 ou lors de sa journée professionnelle pour prouver qu’il était un athlète d’élite. Il n’avait même pas besoin de se présenter.

Dans une année où tant de prospects sont confrontés aux défis de ne pas pouvoir s’entraîner pour les équipes, Simmons n’a pas le même problème. Son athlétisme était parfaitement évident pour quiconque le regardait sur le terrain à l’automne.

Lors de sa dernière saison à Clemson, Simmons a remporté à l’unanimité tous les honneurs américains et le Butkus Award, reconnaissant ainsi le meilleur secondeur collégial du pays. Mais le qualifier de secondeur simplifie excessivement ses compétences.

Simmons a joué 738 snaps pour la défense de Clemson en 2019, selon Pro Football Focus. De ces clichés, 106 étaient sur la ligne défensive, 239 en tant que secondeur de boîte, 256 en tant que cornerback, sept en tant que cornerback large et 130 en tant que sécurité profonde. Simmons a littéralement tout fait.

Alors, où se situe-t-il dans la NFL? Partout et partout.

Lorsqu’on lui a demandé quelle position il joue, Isaiah Simmons est resté simple.

“La défense.”

– Alaina Getzenberg (@agetzenberg) 27 février 2020

La polyvalence dans les rangs des collèges ne signifie pas automatiquement qu’un joueur fera de même dans la NFL. Jabrill Peppers a tout joué, du demi au secondeur pendant son séjour au Michigan, mais – à l’exception de quelques retours de coups de pied et de botté de dégagement – il a été utilisé exclusivement en sécurité pendant son temps avec les Browns et les Giants.

Il y a aussi un risque qu’un cric de tous les métiers soit maître de rien. Mais ce n’est pas Simmons.

Simmons pourrait être l’un des secondeurs les plus rapides de la NFL

Il n’y a que deux secondeurs qui ont été officiellement crédités d’un tiret de 40 verges en moins de 4,4 secondes à la moissonneuse-batteuse: Simmons et Shaquem Griffin.

Alors que Griffin est l’un des plus petits secondeurs de la NFL avec 6’0, 227 livres, Simmons est plus proche de la norme de la ligue avec 6’4, 238 livres. Depuis 2011, le secondeur moyen du NFL Combine mesure 6’2, 240 livres.

Simmons est construit comme un secondeur – il est juste, beaucoup plus rapide que les autres. Le temps de tir moyen du secondeur de 40 verges au cours de la dernière décennie est de 4,71 secondes. Simmons a incendié ce nombre en terminant en 4,39 secondes.

Cette course a couronné une projection d’un autre monde à Indianapolis pour Simmons. Son saut vertical de 39 pouces était troisième parmi les secondeurs et son saut large de 11 pieds était deuxième. Ces deux sauts sont supérieurs au 90e centile pour les secondeurs au cours de la dernière décennie.

Ces chiffres montrent que Simmons serait parmi les joueurs les plus rapides et les plus explosifs à avoir joué le secondeur de la NFL, si c’est là qu’il se positionne. Mais ils montrent également qu’il a la vitesse requise pour être le même joueur à multiples facettes qu’il était à Clemson.

Simmons est assez rapide pour jouer aussi en arrière défensif

La comparaison la plus proche de la performance de la moissonneuse-batteuse Simmons est peut-être venue de la sécurité des Chargers de Los Angeles Derwin James en 2018. Après avoir pesé à 6’2, 215 livres, James a eu un tableau de bord de 4,47 secondes de 40 verges, un saut vertical de 40 pouces et 11 -faut saut large.

James fait un peu de tout dans le secondaire des Chargers. Il a remporté les honneurs All-Pro en tant que recrue après avoir terminé avec 3,5 sacs, trois interceptions, 13 passes défendues et 105 plaqués en tête de l’équipe. Imaginez maintenant qu’il soit encore plus grand et plus rapide. C’est Simmons.

Cela semble presque hyperbolique de croire que Simmons, un joueur inscrit sur la moissonneuse-batteuse comme secondeur, pourrait jouer la sécurité aussi bien que James. Et pourtant, la preuve est sur la bande. En tant que sécurité au milieu du terrain (particulièrement gigantesque, pensez-vous), Simmons n’a jamais regardé à sa place.

Cet athlète de 6’4 “230lbs qui a couru 22.02 200m et a sauté 24’05” en HS vient de faire une interception depuis la position de sécurité moyenne. Isaiah Simmons est autre chose.pic.twitter.com/b8BuRPNqqj

– Brian Spilbeler (@CoachSpil) 29 décembre 2019

Simmons a terminé sa dernière saison avec trois interceptions (deuxième plus haut niveau de l’équipe), 102 plaqués (record d’équipe) et huit sacs (record d’équipe). Clemson avait l’une des meilleures défenses de la nation, et aucun joueur n’était plus important pour ce succès que Simmons, qui a joué à tous les niveaux.

Alors, où Simmons joue-t-il dans une défense de la NFL?

Le choix qu’aura une équipe chanceuse de la NFL sera de savoir si elle veut l’un des secondeurs les plus rapides de la NFL ou l’une des plus grandes sécurités de la NFL. Aucune de ces décisions ne serait erronée.

Le secondeur semble être l’option la plus probable, cependant. Simmons sera suffisamment proche de la ligne de mêlée pour être perturbateur dans le champ arrière, comme il l’a fait tant de fois au collège.

Mais Simmons sera également chargé de fermer les bouts serrés et les coureurs dans le jeu de passes. C’est un travail pour lequel il sait qu’il est qualifié, de manière unique.

«Le jeu évolue. Arrêter la fin est le nom du jeu. Quelqu’un doit arrêter ces Travis Kelces et George Kittles. ” Isaiah Simmons. pic.twitter.com/NUcGc4flfM

– Aaron Nagler (@AaronNagler) 27 février 2020

Dans les faux tirages hebdomadaires de Dan Kadar, Simmons a rebondi dans le top 10 – allant même jusqu’à la troisième place aux Lions. S’il n’y va pas si tôt, il est peu probable qu’il reste longtemps au conseil.

Peu importe où il a été recruté, chaque défense de la NFL pourrait facilement trouver une place pour Simmons. Sa bande de jeu, son athlétisme et ses statistiques montrent tous qu’il a ce qu’il faut pour être une star n’importe où sur le terrain.